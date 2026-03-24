Số ca mắc tay chân miệng tại TPHCM tăng cao, đã có 3 ca tử vong

Trong những tuần gần đây, số ca mắc tay chân miệng (TCM) tại TPHCM có xu hướng tăng nhanh, các cơ sở y tế ghi nhận không ít trường hợp nhập viện do biến chứng nặng, đặt ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch nếu không kiểm soát tốt.

Số ca mắc tay chân miệng gia tăng ở 117 phường, xã

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần qua, thành phố ghi nhận 837 ca bệnh tay chân miệng, tăng mức báo động 97,1% so với trung bình 4 tuần trước (424 ca); tăng 241,3% so với cùng kỳ năm 2025 (2.137 ca) và cao hơn ngưỡng cảnh báo (trung bình 5 năm) và ghi nhận 2 ca tử vong do TCM. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 3 ca tử vong do TCM.

Đáng chú ý, thông qua 25 mẫu giám sát, ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với chủng Enterovirus 71 (EV71) - chủng virus nguy hiểm nhất gây bệnh TCM ở trẻ em, thường dẫn đến biến chứng nặng.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng

Theo HCDC, tuần qua có 117/168 phường, xã, đặc khu có số ca mắc tăng so với trung bình 4 tuần trước, trong đó có 36 phường, xã có số ca mắc tăng báo động gồm: Tân Hưng, Hòa Hưng, Phú Thọ, An Hội Đông, An Hội Tây, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Hòa, Bình Quới, Bình Thạnh, Phú Hòa Đông, Xuân Thới Sơn, An Khánh, Hiệp Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp, Thới An, Tân Sơn Nhì, Bình Trị Đông, An Lạc, Phú Lợi, Bến Cát, Hòa Lợi, Tân Khánh, An Phú, Thuận Giao, Rạch Dừa, Hóc Môn, Tân An Hội, Bình Hưng, Thường Tân, Bình Giã, Long Điền và Phước Hải.

Các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 138 ca TCM từ các tỉnh khác điều trị tại TPHCM (chiếm 20,6% tổng số ca). Toàn thành phố ghi nhận 8 ca nặng, trong đó 6 ca là bệnh nhân chuyển đến từ tỉnh khác (chiếm 75,0%).

“Hiện TPHCM là địa phương tiếp nhận và điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm từ các tỉnh khác, đặc biệt là các trường hợp nặng. Điều này tạo áp lực đáng kể lên hệ thống điều trị của thành phố, nhất là các bệnh viện tuyến cuối”, HCDC nhận định.

Cùng trong tuần qua, thành phố ghi nhận 30 ổ dịch trường học, 49 ổ dịch cộng đồng. Tổng số ổ dịch TCM tích lũy đến nay là 286 gồm: 160 ổ dịch trường học (50 ổ dịch đang theo dõi, 110 ổ dịch kết thúc theo dõi); 126 ổ dịch cộng đồng (25 ổ dịch đang theo dõi, 101 ổ dịch kết thúc theo dõi).

Nhận biết sớm và xử trí đúng cách

Theo BS-CK2 Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh TCM là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt lây lan mạnh trong môi trường nhà trẻ, mẫu giáo. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ và xử trí kịp thời tại trường học đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế lây lan, bảo vệ sức khỏe cho trẻ và cộng đồng.

Dấu hiệu điển hình nhất của bệnh là tình trạng phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng gối, mông và khuỷu tay. Trẻ thường kèm theo triệu chứng loét miệng gây đau rát, biếng ăn. "Phụ huynh và giáo viên cần kiểm tra kỹ rìa các ngón tay, ngón chân và vùng mông. Trên thực tế, nhiều trường hợp trẻ không nổi ban rõ rệt ở tay chân hay loét miệng, nhưng lại xuất hiện ban ở vùng mông - vị trí kín đáo dễ bị bỏ sót nếu không quan sát kỹ trong quá trình vệ sinh hoặc thay tã", BS-CK2 Dư Tuấn Quy khuyến cáo.

Trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc bệnh TCM thì cần được nghỉ học để điều trị tại nhà và nhà trường cần ghi nhận ca bệnh để triển khai các biện pháp giám sát lớp học đã có ca bệnh. Khi bệnh tiến triển tốt, các nốt ban sẽ nhạt màu dần và biến mất, trẻ không còn sốt, ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường. Thông thường sau khoảng 7 ngày, khi trẻ đã hồi phục và không còn trong thời gian cách ly, bác sĩ có thể cho phép trẻ quay lại trường học.

Khi phát hiện ca bệnh TCM, giáo viên cần báo cáo ngay cho bộ phận phụ trách y tế của nhà trường để theo dõi tình hình.

Nhà trường cần tăng cường vệ sinh và khử khuẩn môi trường lớp học, đặc biệt các vật dụng mà trẻ thường xuyên tiếp xúc như: đồ chơi, sàn nhà, remote tivi, tay vịn cầu thang, bậc cầu thang, các vị trí trẻ thường chạm vào khi bò, trườn hoặc chơi đùa. Việc vệ sinh cần được thực hiện kỹ lưỡng và toàn diện để giảm nguy cơ lây lan.

Đồng thời, các trẻ trong lớp cần được theo dõi sức khỏe trong ít nhất 7 ngày với các dấu hiệu cần chú ý như có sốt, chảy nước miếng do loét miệng, phát ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông, khuỷu tay hoặc rìa ngón tay, ngón chân. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần thông báo ngay cho phụ huynh để đưa trẻ đi khám kịp thời.

THÀNH AN