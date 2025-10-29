Đã có trên 1.105 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tính đến 16 giờ ngày 29-10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ đồng bào vùng bão lũ là trên 1.105 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Samsung Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tính đến 16 giờ ngày 29-10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ trên 1.105 tỷ đồng.

Trong đó, số kinh phí ủng hộ đã chuyển vào các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 494 tỷ đồng. Cùng với đó, Tập đoàn Vingroup đăng ký ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 500 tỷ đồng và trao trực tiếp tại các địa phương (hiện nay đã giải ngân được trên 211 tỷ đồng).

Danh sách phân bổ tiền ủng hộ

Đối với đăng ký ủng hộ của Thành phố Hà Nội số tiền 100 tỷ đồng; thành phố Cần Thơ 2,5 tỷ đồng; Tập đoàn Ecopark 10 tỷ đồng; Samsung Việt Nam 5 tỷ đồng; Honda Việt Nam 1 tỷ đồng đã chuyển trực tiếp về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương.

Ngày 29-10, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cho biết, trên cơ sở số tiền chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ban đã phân bổ 3 đợt với tổng kinh phí là 428 tỷ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão, lũ, gồm: Thái Nguyên (45 tỷ đồng); Nghệ An, Hà Tĩnh (40,5 tỷ đồng); Quảng Trị (35,5 tỷ đồng); Cao Bằng, Tuyên Quang (35 tỷ đồng); Lạng Sơn (30,5 tỷ đồng); Ninh Bình, Thanh Hóa (25,5 tỷ đồng); Lào Cai (25 tỷ đồng); Bắc Ninh, Phú Thọ (20 tỷ đồng); Sơn La (15 tỷ đồng); Hưng Yên, Hải Phòng, Huế (10 tỷ đồng); Điện Biên (5 tỷ đồng).

Cũng trong ngày 29-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính.

