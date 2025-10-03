Xã hội

Đã có trên 710 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ qua Ban cứu trợ Trung ương

Ngày 3-10, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đã trực tiếp đến trao ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến 17 giờ ngày 3-10, số tiền các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương lên tới trên 710 tỷ đồng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay, góp sức, động viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân để đồng bào ta sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Ngày 3-10, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1,1 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Đây là khoản quyên góp trực tiếp tại hội trường của KTNN trong cùng ngày. Bên cạnh việc tham gia ủng hộ trực tiếp tại đây, mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động của KTNN tiếp tục ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10
PHAN THẢO - ANH PHƯƠNG

