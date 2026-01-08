Triều cường sông Sài Gòn vượt báo động 3

Sáng 8-1, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao vượt báo động 3 khiến nước tràn bờ, theo cống gây ngập cục bộ nhiều khu vực hạ du ven sông Sài Gòn.
Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên khu vực sông Sài Gòn.
Đến 7 giờ sáng 8-1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm Thủ Dầu Một là 1,74m, vượt báo động 3 là 0,14m. Mực nước đo tại trạm Phú An 1,62m vượt báo động 3 là 0,02m. Tại trạm Nhà Bè 1,60m cao trình báo động 3.
Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục biến đổi chậm đến hết ngày 9-1.