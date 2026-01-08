Xã hội

Triều cường sông Sài Gòn vượt báo động 3

SGGPO

Sáng 8-1, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao vượt báo động 3 khiến nước tràn bờ, theo cống gây ngập cục bộ nhiều khu vực hạ du ven sông Sài Gòn.

Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên khu vực sông Sài Gòn.

Đến 7 giờ sáng 8-1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm Thủ Dầu Một là 1,74m, vượt báo động 3 là 0,14m. Mực nước đo tại trạm Phú An 1,62m vượt báo động 3 là 0,02m. Tại trạm Nhà Bè 1,60m cao trình báo động 3.

Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục biến đổi chậm đến hết ngày 9-1.

DUY08750.jpeg
Triều cường trên sông Sài Gòn đạt 1,74m, vượt báo động 3 gây ngập cục bộ nhiều khu vực
DUY08743.jpeg
Trên đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Thủ Dầu Một triều cường gây ngập sâu 20-40cm
DUY08763.jpeg
Nhiều tiểu thương chợ Thủ Dầu Một phải kê hàng hóa lên cao tránh nước
DUY08762.jpeg
Theo các tiểu thương cho biết, đây là đợt triều cường cao nhất kể từ đầu năm 2026
DUY08744.jpeg
Việc kinh doanh của nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng do triều cường
DUY08692.jpeg
Một số khu vực ven kênh, rạch nước tràn bờ ngập đường đi
DUY08695.jpeg
Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ triều cường sẽ bắt đầu xuống chậm từ ngày 9-1
DUY08694.jpeg
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các địa phương khu vực hạ du ven sông Sài Gòn cần chủ động gia cố bờ bao, đề phòng triều cường gây ảnh hưởng, thiệt hại
MINH DUY

Từ khóa

Thủ Dầu Một TPHCM triều cường sông Sài Gòn ngập úng ven sông Sài Gòn

