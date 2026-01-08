Miền Bắc giá rét, miền Nam nhiều nắng

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 8-1, nhiều nơi ở phía Bắc tiếp tục giá rét bao trùm, không khí hanh khô; trong khi phía Nam nắng nhiều, không khí dễ chịu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm 8-1, miền Bắc tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh và khô. Đây là đợt rét sâu nhất, mạnh nhất từ đầu mùa Đông đến nay (kéo dài từ sau Tết Dương lịch).

Nhiệt độ ở nhiều địa phương giảm thấp về đêm và sáng sớm, phổ biến dưới 12 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, sáng 8-1. Nguồn: Z.E

Sáng 8-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cung cấp số liệu nhiệt độ thực đo vào lúc 5 giờ 30 phút, được gửi về từ các trạm khí tượng - thủy văn.

Theo bảng số liệu, nhiệt độ tại Hà Nội (trạm Hà Đông) ở mức 10,2 độ C. Một số địa phương vùng núi ghi nhận mức nhiệt rất thấp như Sa Pa 4,7 độ C, Mẫu Sơn 5,1 độ C, Mộc Châu 5,7 độ C, Sơn La 6,1 độ C. Nhiều khu vực ở trung du và đồng bằng Bắc bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C.

So với ngày 7-1, nhiệt độ sáng 8-1 nhìn chung ít biến động. Rét đậm tiếp diễn trên diện rộng tại Bắc bộ. Nền nhiệt tại một số nơi giảm thêm, trong khi một vài khu vực tăng không đáng kể. Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C ở đồng bằng, 6-9 độ C ở trung du và vùng núi; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Ban ngày, trời nắng hanh, nhiệt độ tăng lên 18-21 độ C, độ ẩm thấp.

Miền Bắc giá rét

Tại miền Trung, thời tiết đang chuyển rét ẩm. Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm (riêng TP Đà Nẵng, nhiệt độ ban ngày không quá 21 độ C). Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, trời se lạnh, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C. Lâm Đồng có mức nhiệt cao hơn, khoảng 29 độ C nhưng ban đêm và sáng trời lạnh giá.

Ở Nam bộ, thời tiết ổn định, nắng nhiều. Tuy nhiên, miền Nam có gió Đông Bắc nên nhiệt độ cao nhất tại TPHCM và nhiều địa phương chỉ dao động phổ biến 29-32 độ C, không khí nhìn chung dễ chịu.

PHÚC HẬU