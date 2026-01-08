TPHCM: Xử lý nghiêm việc kinh doanh, giết mổ động vật trái phép

Theo ông Trần Phú Cường, Chi cục Trưởng Chi Cục chăn nuôi và thú y TPHCM, năm 2026, đơn vị sẽ tăng cường công tác phối hợp với các địa phương để kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn quản lý.

Cán bộ ngành chăn nuôi và thú y TPHCM phối hợp kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật ra vào địa bàn

Báo cáo tại hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Chi cục Chăn nuôi và thú y TPHCM năm 2026 vừa tổ chức ngày 7-1 cho thấy, gần 63% tổng đàn heo và hơn 73% tổng đàn gia cầm toàn thành phố được áp dụng các quy trình công nghệ trong chăn nuôi, quản lý.

Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát như dịch viêm da nổi cục, dịch lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi...

Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Võ Thành Giàu phát biểu tại hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Chi cục Chăn nuôi và thú y TPHCM năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, đánh giá cao việc Chi cục Chăn nuôi và thú y TPHCM sớm ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động chính quy ngay sau sáp nhập. Đồng thời lưu ý, trong năm 2026, phải thực hiện nghiêm phương châm "ở đâu có chăn nuôi, ở đó phải có quản lý"; phải dồn lực cho chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác về quy mô, vị trí và chủng loại vật nuôi để tích hợp vào kho dữ liệu chung...

Theo ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, sẽ tập trung hoàn thiện và tham mưu ban hành quy định về chính sách đãi ngộ cho mạng lưới nhân viên thú y xã, phường.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM nêu các giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào công tác quản lý ngành

Cùng đó, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; siết chặt công tác phối hợp với các địa phương để kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn quản lý. Ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong điều hành, quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ…

Ngày 30-8-2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM được tổ chức lại theo Quyết định số 1140/QĐ-UBND của UBND TPHCM trên cơ sở hợp nhất Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương (trừ lĩnh vực thủy sản) và Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trừ lĩnh vực trồng trọt, khuyến nông).

XUÂN TRUNG