Lúng túng chuyện sạc pin xe điện ở chung cư

TPHCM hiện quản lý hơn 39.500 ô tô điện, gần 87.000 xe máy điện. Ở nhiều chung cư, nơi có mật độ dân số lớn, việc bố trí khu vực giữ xe điện, thiết kế trạm sạc gặp nhiều khó khăn.

Lo ngại cháy nổ

Tại chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới), những bãi giữ xe được bố trí nằm trong phần đất trống, trên vỉa hè quanh khối nhà cũ, lối đi hẹp. Khi được hỏi bãi xe có nhận xe điện không, một nhân viên trả lời: Do diện tích bãi giữ xe nhỏ, lo ngại cháy nổ nên bãi xe không nhận giữ xe điện. Chung cư không cấm người dân sử dụng xe điện nhưng ai có nhu cầu thì mang xe đi nơi khác giữ hoặc dẫn xe lên nhà sạc pin.

Tại chung cư K26 Dương Quảng Hàm (phường Hạnh Thông), một số bãi xe nhận giữ xe điện, nhưng cũng có nơi từ chối vì thiếu khu vực riêng. Trái lại, chung cư Tín Phong ở phường Đông Hưng Thuận đã dành khu vực để xe điện trước tòa nhà và quy định đăng ký giờ sạc.

Ông Nguyễn Tiến Đức, Trưởng ban Quản trị chung cư Tín Phong, cho biết, chung cư đã lấy ý kiến cư dân để ban hành quy định an toàn. Sau khi thống nhất, chung cư bố trí khu để xe và trạm sạc phía trước, người dùng đăng ký sạc trước 22 giờ.

Khu vực sạc xe điện tại chung cư RichMond City, phường Bình Thạnh (Ảnh: THANH HIỀN)

Trong khi đó, tại chung cư Him Lam Nam Sài Gòn, đường số 14, xã Bình Hưng, từ đầu năm nay, ban quản lý đã bố trí điểm sạc pin trước cửa nhà sinh hoạt cộng đồng, tất cả xe dùng chung 1 đồng hồ điện, phí gửi xe và tiền điện sạc là 120.000 đồng/xe/tháng và sẽ có điều chỉnh cho phù hợp lượng điện tiêu thụ.

Đi kèm quy định này là yêu cầu, từ ngày 1-1-2026 xe điện không được đưa lên căn hộ, thang máy và các bãi xe; xe không đăng ký phải để tại bãi xe vãng lai; chung cư từ chối mọi trách nhiệm liên quan sự cố cháy nổ phát sinh từ xe điện của cư dân.

Ở một số khu trọ mini và phòng cho thuê tại không ít phường, có thể thấy rõ tình trạng thiếu an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Một dãy nhà trọ lụp xụp trên đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp) chỉ lắp ổ điện xộc xệch, xe máy xăng, xe đạp điện, xe máy điện dựng san sát nhau... Ở một nhà trọ gần Bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh), anh B.M.T. cho biết: Chủ trọ thu phí sạc trọn gói 200.000 đồng/tháng nhưng không có hướng dẫn an toàn. Xe để sát nhau, ổ cắm kéo dây tạm bợ. Tôi muốn đổi sang xe điện cho tiết kiệm mà sợ rủi ro.

Nên sớm có quy định cụ thể

Việc đảm bảo an toàn khi sử dụng xe điện đang là vấn đề nóng. Nhằm giải quyết tình trạng này, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021 về nhà chung cư, hướng tới bổ sung quy định riêng cho khu vực để xe điện và trạm sạc trong các dự án nhà ở. Sở Xây dựng TPHCM cũng đã có văn bản báo cáo tình trạng vướng mắc hiện nay.

Đó là thiếu định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật liên quan đến trụ, trạm sạc: không gian bố trí trong tầng hầm hoặc bãi xe, yêu cầu thoát khói, thông gió, khoảng cách an toàn với xe xăng dầu, dây dẫn, chống rò rỉ và tiếp địa thiết bị. Đồng thời, chưa có tiêu chuẩn PCCC riêng cho trụ sạc và xe điện trong không gian kín, gây khó khăn cho việc nghiệm thu hay lắp đặt bổ sung tại chung cư.

Sở Xây dựng kiến nghị tiếp tục tham khảo, cập nhật tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm định; xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng cho trụ, trạm sạc trong công trình và bãi xe ngoài trời; có thêm quy định quản lý, cải tạo, thay đổi thiết kế bên trong chung cư để tránh tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân.

Là đơn vị quản lý ngành điện, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết đang phối hợp các sở, ngành thúc đẩy triển khai trạm sạc, nhưng khoảng trống pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhà dân và chung cư vẫn còn lớn; vì vậy rất cần những quy định PCCC riêng, kèm cơ chế tài chính phù hợp để các đơn vị vận hành đảm bảo an toàn khi lắp đặt trụ, trạm sạc.

Mới đây, UBND TPHCM cho phép lắp đặt 20.000 tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và khu vực công cộng. Sở sẽ công bố tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, xác định danh sách tuyến đường đủ điều kiện và tổ chức triển khai thí điểm.

Nhiều chung cư Hà Nội tìm cách tách biệt khu để xe xăng và xe điện Trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều chung cư vẫn lúng túng trong việc giữ xe điện. Tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) và CT1 Thạch Bàn (phường Long Biên), sau khi ban quản lý thông báo tạm dừng tiếp nhận xe điện mới, chính quyền địa phương đã yêu cầu bảo đảm quyền sử dụng chỗ để xe hợp pháp của cư dân. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý vẫn từ chối, với lý do quá tải hạ tầng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn. Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết, sở đã đề nghị các UBND xã, phường phối hợp các ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư kiểm tra, rà soát, phân định, tách biệt các khu vực để xe (xe xăng, xe đạp điện, xe máy điện) thành từng khu riêng biệt tại tầng hầm; rà soát những khu đất trong chung cư để xem xét chuyển đổi công năng làm bãi để xe điện và xây dựng trụ sạc.

THI HỒNG - THANH HIỀN - BÍCH QUYÊN