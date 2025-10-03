Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Nhằm kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo số tài khoản và đầu mối tiếp nhận ủng hộ.

Nhiều nhà dân ở Nghệ An bị ngập nặng sau bão số 10

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo số tài khoản và đầu mối tiếp nhận ủng hộ như sau:

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều (mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương trở lên; người lao động nên giúp một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên).

Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

LÂM NGUYÊN