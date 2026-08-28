Đà Nẵng hỗ trợ sữa tươi cho trẻ mầm non, học sinh vùng cao

Ngày 28-8, UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định hỗ trợ sữa tươi trong bữa ăn học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trẻ em miền núi TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Quyết định 3916 của UBND TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND ngày 29-6-2026 của HĐND TP Đà Nẵng, việc hỗ trợ này bắt đầu từ năm học 2026-2027 đến hết năm học 2029-2030, tại các xã khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hàng năm, Sở GD-ĐT tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện với UBND TP Đà Nẵng; tham mưu điều chỉnh, bổ sung nghị quyết khi cần thiết.

Tại cơ sở, UBND các xã thuộc phạm vi thụ hưởng có trách nhiệm tuyên truyền chính sách đến cộng đồng, phụ huynh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục lập, thẩm định và phê duyệt danh sách trẻ mầm non, học sinh tiểu học được hưởng chính sách.

Các địa phương cũng tổng hợp nhu cầu kinh phí của các trường, lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, bảo đảm chương trình triển khai đồng bộ, kịp thời, không làm gián đoạn việc uống sữa của học sinh trong năm học.

Đáng chú ý, UBND cấp xã trực tiếp tổ chức lựa chọn nhà cung cấp sữa theo quy định về đấu thầu và chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn. Đồng thời, giám sát việc cung cấp sữa, bảo đảm nhà cung cấp thực hiện đầy đủ các cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng.

Các cơ sở giáo dục phải bố trí khu vực bảo quản sữa tươi tiệt trùng dạng lỏng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; theo dõi việc cấp phát sữa hằng ngày và tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học uống sữa đúng định mức, số ngày học thực tế.

Sau mỗi năm học, UBND các địa phương thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách và gửi báo cáo về Sở GD-ĐT, Sở Tài chính.

XUÂN QUỲNH