Làng hoa Dương Sơn rực rỡ đón tết

Những ngày này, làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm khi nhiều loại hoa đồng loạt khoe sắc, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.