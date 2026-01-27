Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Làng hoa Dương Sơn rực rỡ đón tết

Những ngày này, làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm khi nhiều loại hoa đồng loạt khoe sắc, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

IMG_9526.JPG
IMG_9530.JPG
Hoa cúc, dạ yến thảo và hoa hồng là những giống được trồng phổ biến, đáp ứng nhu cầu thị trường tết
IMG_9550.JPG
Càng cận Tết, người dân tất bật chăm sóc, cắt tỉa, chuẩn bị thu hoạch hoa để kịp giao cho thương lái
IMG_9541.JPG
Tại vườn của ông Phạm Ngọc Ảnh (sinh năm 1958, phường Hòa Xuân), hơn 4.500 chậu hoa lớn nhỏ đang bung nở sau nhiều tháng kỳ công chăm sóc
IMG_9539.JPG
“Gia đình tôi đã đầu tư gần 200 triệu đồng cho vụ hoa này. Hiện phần lớn số hoa đã có người đặt mua, chỉ chờ ngày thương lái đến vận chuyển. Giá hoa hiện khá ổn định và dự kiến sẽ tăng nhẹ vào những ngày giáp tết”, ông Ảnh cho biết
IMG_9525.JPG
Từng chậu hoa được chăm chút kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng khi xuất ra thị trường
IMG_9546.JPG
Tùy từng loại hoa sẽ có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/chậu khi bán ra thị trường
IMG_9476.JPG
Không chỉ có hoa truyền thống, các vườn lan tại Hòa Xuân cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm
IMG_9470.JPG
Theo anh Nguyễn Xuân Sơn (chủ vườn lan phường Hòa Xuân), vườn của anh hiện có hơn 200 gốc lan Mokara với nhiều màu sắc đang dần bung nở, sẵn sàng cung ứng cho thị trường hoa tết
IMG_9473.JPG
"Lan là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp sang trọng, thời gian chơi hoa lâu. Không ít khách hàng sẵn sàng chi từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu những chậu lan đẹp trưng bày trong dịp xuân về", anh Sơn chia sẻ
IMG_9507.JPG
Những năm gần đây, lan Mokara ngày càng được thị trường ưa chuộng nhờ màu sắc đa dạng, hoa bền và giá cả vừa phải
IMG_9494.JPG
Giá lan Mokara dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn mỗi cây
IMG_9511.JPG
Nhờ thời tiết những ngày cuối năm thuận lợi, các gốc lan bắt đầu nở rộ, mang lại nhiều kỳ vọng cho vụ hoa tết năm nay
PHẠM NGA

