Thôn biệt lập của xã biên giới A Vương chính thức có điện sinh hoạt

Ngày 24-1, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương vừa đưa vào vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ người dân thôn A'ur, nơi nằm biệt lập với bên ngoài.

Người dân ở thôn A'ur đã có điện sinh hoạt ổn định

Theo đó, dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời thôn A’ur có tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2025. Dự án bao gồm 80 tấm thu năng lượng mặt trời công suất 580W, 20 pin lưu trữ điện công suất 25kW, bộ chuyển đổi điện 1 chiều qua điện 3 pha, đường dây hạ thế 3 pha dài 300m…

Sau khi đưa vào vận hành chính thức, dự án đảm bảo cung cấp điện 3 pha phục vụ sinh hoạt cho 23 hộ/103 nhân khẩu tại thôn A’ur. Bà con Cơ Tu tại đây rất phấn khởi khi lần đầu tiên được sử dụng nguồn điện ổn định.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thôn A'ur

Theo ông Briu Quân, A’ur là thôn khó khăn, nằm biệt lập trong khu vực rừng đặc dụng và phòng hộ, cách trung tâm xã A Vương hơn 25km. Hiện còn hơn 16km đường bộ vào thôn phải trèo đèo lội suối. Chính vì vậy việc lựa chọn phương án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời là giải pháp tối ưu nhất nhằm phục vụ đời sống bà con vùng biên giới.

Trước đây, thôn A'ur hay được gọi là "làng 4 không" - không điện, không đường, không chợ, không sóng điện thoại.

