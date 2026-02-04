Khánh thành công trình Biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa

Nhân chứng Hoàng Sa chụp hình lưu niệm với công trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, công trình gồm hạng mục xây mới Biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa gắn với mô hình Bia chủ quyền và cột cờ, kích thước 10,5m x 3,15m, đặt tại khuôn viên UBND đặc khu Hoàng Sa.

Phía sau công trình là tường đá nguyên khối trang trí, kết cấu khung móng và trụ bê-tông cốt thép cố định, khắc dòng chữ: “Quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam” và “Hoang Sa (Paracel Islands) is Viet Nam’s territory”.

Người dân Đà Nẵng tham quan khu trưng bày, giới thiệu 50 tư liệu, hình ảnh về quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bia chủ quyền được chế tác từ đá granite nguyên khối, phần đỉnh gắn ngôi sao vàng năm cánh; thân bia khắc nội dung khẳng định chủ quyền; mặt chính diện gắn bảng thông tin tên và địa chỉ UBND đặc khu Hoàng Sa. Cột cờ làm bằng inox 304 chống gỉ, chân đế bằng đá hoa cương, treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc xây dựng công trình được triển khai trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, pháp lý trong nước và quốc tế, đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học. Nhiều tư liệu báo chí quốc tế, đặc biệt là báo chí tiếng Pháp năm 1938, đã phản ánh việc dựng bia chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa.

Những tư liệu này, cùng với các ghi nhận của cơ quan chức năng Việt Nam qua các thời kỳ, là minh chứng quan trọng cho quá trình xác lập và thực thi chủ quyền liên tục của Nhà nước Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Trong khuôn khổ, UBND đặc khu Hoàng Sa trưng bày, giới thiệu 50 tư liệu, hình ảnh về quá trình xây dựng cột mốc chủ quyền và các cơ sở vật chất trên quần đảo Hoàng Sa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Trần Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhận diện hành chính và nhu cầu tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hoàng Sa, địa phương đã đề xuất xây dựng công trình biển tên gắn với mô hình bia chủ quyền. Công trình được lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương và hoàn thành sau 60 ngày thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

“Công trình không chỉ là dấu ấn kiến trúc trong khuôn viên trụ sở mà còn là điểm tham quan, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ”, bà Trần Thị Kim Hoa nhấn mạnh.

XUÂN QUỲNH