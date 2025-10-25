Đà Nẵng định hướng xây hệ thống đường sắt đô thị linh hoạt, bền vững

Các chuyên gia, nhà quản lý chụp hình lưu niệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sáng 25-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Đà Nẵng – Tầm nhìn, thách thức và giải pháp bền vững”.

Chuyên gia đường sắt quốc tế Mario Valerio Dattola cho rằng, mỗi đô thị có đặc thù riêng nên không thể áp dụng một mô hình giao thông duy nhất. Để phát triển hệ thống công cộng hiệu quả, cần tiếp cận tổng thể, kết hợp metro, monorail, tramway và các hệ thống vận chuyển tự động, hình thành mạng lưới linh hoạt và bền vững.

Ông cho rằng thách thức lớn nhất của Việt Nam là thói quen sử dụng xe máy, nhưng tín hiệu tích cực từ metro và BRT ở Hà Nội cho thấy người dân đã dần tin tưởng hơn vào giao thông công cộng. Với Đà Nẵng – đô thị có sân bay nằm giữa trung tâm và sông Hàn chia đôi thành phố – ông đề xuất ưu tiên các hệ thống vận tải nhẹ như tramway, monorail hoặc tàu điện tự hành để tiết kiệm chi phí, hạn chế tác động cảnh quan và phù hợp hạ tầng hiện hữu.

Ông Mario Valerio Dattola phát biểu tại hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lý Văn Thắng, Phó Tổng Công trình sư Tập đoàn Viện khảo sát Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc, Đà Nẵng có thể phát triển đường sắt đô thị theo ba giai đoạn: đến năm 2030 hình thành tuyến kết nối trung tâm, sân bay, cảng Tiên Sa và khu du lịch ven biển; giai đoạn 2030–2035 mở rộng đến các khu công nghiệp phía Tây – Nam; sau 2035 phát triển tuyến ngoại ô nối Hội An, Huế.

Ông Lý Văn Thắng thông tin tại hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

GS.TS. Phạm Hồng Quang, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề xuất Đà Nẵng phát triển tramway chạy bằng pin hoặc năng lượng tái tạo dọc bờ biển, Hòa Vang và Sơn Trà để giảm phụ thuộc xe máy và thuận tiện du khách. Metro là tầm nhìn dài hạn, còn tramway và vận tải tự hành là giải pháp khả thi trước mắt.

GS.TS. Phạm Hồng Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam trao quà lưu niệm cho ông Lý Văn Thắng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định, thành phố kiên định mục tiêu phát triển hệ thống giao thông hiện đại, trong đó đường sắt đô thị là trục xương sống. Mạng lưới này sẽ kết nối sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, khu du lịch và trung tâm đô thị, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

