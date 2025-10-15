Xã hội

Bờ biển Hội An tan hoang do sạt lở

Do tác động của thời tiết cực đoan trong thời gian qua, khu vực bờ biển Hội An (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang sạt lở nghiêm trọng, nhiều công trình du lịch, nhà cửa đứng trước nguy cơ đổ sập.

Theo ghi nhận, một đoạn bờ biển dài hàng trăm mét thuộc khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây) đã bị sóng đánh tan hoang, tạo hàm ếch sâu gây lo ngại cho người dân và chính quyền địa phương.

Tại khu vực bờ biển đoạn song song với tuyến đường Nguyễn Phan Vinh, các vệt sạt lở đã ăn sâu vào bên trong, tạo vách đứng, có điểm cao từ 4-5m giáp với khu vực kinh doanh của người dân.

Để giữ bãi biển, người dân và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp ứng cứu tạm thời bằng cọc tre, bao cát, thảm xơ dừa. Tuy nhiên, các công trình kè tạm không đem lại hiệu quả, thậm chí còn hư hỏng nặng do sóng lớn và gió mạnh.

Theo người dân, đợt mưa lớn vừa qua khiến một lượng cát lớn bị cuốn đi, dẫn đến tình trạng xâm thực diễn ra bất thường và nhanh hơn những năm trước. Nếu không có biện pháp kè chắn lâu dài, vào mùa mưa bão, tình trạng xói mòn, sạt lở sẽ càng nghiêm trọng hơn.

z7104897390789_0caf84875b968afe9d402a62df12357a.jpg
Các công trình kè tạm hư hỏng nặng do sóng lớn

Ông Phùng Tấn Lực (người dân khối phố Tân Thành) cho biết, tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vệt sạt lở bắt đầu ăn sâu vào đất liền khiến các hộ kinh doanh dọc biển đứng ngồi không yên.

"Dù đã được gia cố tạm thời bằng cọc tre, bao cát nhưng sạt lở vẫn cứ diễn ra và ngày một nghiêm trọng hơn. Có đoạn sóng đã khoét sâu vào đất liền từ 4-8m, chỉ còn cách quán chúng tôi vài bước chân. Rất mong chính quyền có giải pháp ứng phó, để người dân an tâm kinh doanh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch”, ông Phùng Tấn Lực cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết, về vấn đề trên, phường Hội An Tây đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng, Sở NN-MT để có hướng xử lý kịp thời.

Ngoài ra, UBND phường cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân và cơ sở kinh doanh tại khu vực khối Tân Thành đảm bảo an toàn cho du khách, không để du khách tiếp cận khu vực sạt lở.

Đồng thời, tổ chức rào chắn, căng dây cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, như huy động lực lượng gia cố hoặc di dời người dân khi tình hình phức tạp.

>> Một số hình ảnh ghi nhận:

IMG_0008.JPG
Để giữ bãi biển, người dân đã gia cố tạm thời bằng những bao cát nặng hàng chục tấn
IMG_0002.JPG
z7104897201390_dd58de98b099b956042d44aac380ae9b.jpg
Cọc tre, bao cát được chất cao làm “lá chắn” tạm thời trước những cơn sóng dữ
z7118050158399_db60769c0559dee63a04a39c611ca8d1.jpg
Tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng
IMG_0018.JPG
Sóng ngoạm sâu vào đất liền, đánh bật gốc hàng phi lao chắn gió
IMG_0003.JPG
Nhiều hàng quán kinh doanh cách điểm sạt lở chỉ vài bước chân
z7118050090558_de55224a463295cdaaa5a130ab17d3d6.jpg
Sóng lớn nhấn chìm nhiều bao cát, ngoạm sâu vào đất liền
IMG_0034.JPG
Sạt lở ngày càng lan rộng, tạo thành nhiều hàm ếch sâu, uy hiếp hàng quán kinh doanh
IMG_0027.JPG
Đang mùa mưa bão, nỗi lo sạt lở bờ biển của người dân ngày càng lớn
IMG_0026.JPG
IMG_0019.JPG
Người dân mong chính quyền TP Đà Nẵng sớm có biện pháp kè để sạt lở không ăn sâu thêm vào đất liền, giữ lại bãi biển, đảm bảo các hoạt động du lịch và an toàn cho du khách
PHẠM NGA

