Đà Nẵng: Người dân hợp sức cứu bé trai trôi trên sông Hàn

Khoảng 21 giờ 30 ngày 29-10, người dân TP Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện và cứu sống một bé trai bị trôi giữa dòng nước lũ chảy xiết trên sông Hàn, cách bờ khoảng 3m.

Người dân hợp sức cứu bé trai trôi trên sông Hàn

Thời điểm trên, một thanh niên đang phát trực tiếp tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng phát hiện một bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, liền hô hoán nhiều người đến ứng cứu. Lúc này, nước sông Hàn dâng cao gần, chảy xiết.

Anh Trần Trọng Tuấn (trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), một trong những người trực tiếp cứu bé cho biết, cháu bé được phát hiện gần khu vực chân cầu Rồng, đoạn phía trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

“Khi nghe tiếng hô, tôi cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba chúng tôi kéo được bé trai lên vỉa hè. Toàn bộ quá trình chỉ khoảng 45 giây”, anh Trần Trọng Tuấn kể.

Khi được đưa lên bờ, bé trai hoảng loạn, không nói được. Người dân nhanh chóng sơ cứu và đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội. Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu (trú phường An Hải, bên kia sông Hàn) đã đến nhận và đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

PHẠM NGA