Đà Nẵng nhận diện thách thức hạ tầng sau sáp nhập

Tại buổi họp, phóng viên nêu câu hỏi gửi đến Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về tình trạng nhiều tòa căn hộ, cao ốc mọc lên ven sông, ven biển trong thời gian gần đây. Mối lo đặt ra là hạ tầng kỹ thuật – xã hội có đảm đương được khi các dự án này đưa vào sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh giao thông tĩnh thiếu trầm trọng, lượng ô tô đổ về trung tâm tăng mạnh sau sáp nhập, gây áp lực lớn lên các tuyến đường lõi đô thị.

Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, sự gia tăng các tòa cao tầng là tín hiệu của sự phát triển đô thị, nhưng đồng thời tạo thêm áp lực không nhỏ cho hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Đà Nẵng đang triển khai phát triển đô thị theo Quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 359 năm 2022 với 9 phân khu. Thành phố đã phê duyệt toàn bộ các phân khu này, trong đó đều tính toán, đánh giá đầy đủ về hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải cũng như các nhu cầu về giáo dục, y tế, văn hóa, công viên. Dân số của từng ô quy hoạch được khống chế rõ ràng để bảo đảm năng lực hạ tầng, bất kể phát triển nhà thấp tầng hay cao tầng.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Hà Nam cho hay, Sở Xây dựng nhận thấy rõ thực trạng này và đang phối hợp nghiên cứu tổng thể các giải pháp từ kỹ thuật đến tổ chức không gian, bao gồm điều chỉnh phân bố dân cư và chức năng đô thị, bố trí lại các khu sản xuất – dịch vụ, thay đổi phương thức tổ chức giao thông và hoàn thiện cơ chế quản lý.

XUÂN QUỲNH