Vĩnh Long: Cháy tiệm sửa xe, 2 anh em ruột tử vong

Ngày 17-3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một tiệm sửa xe đạp điện trên địa bàn, khiến hai anh em ruột tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NL

Trước đó, khoảng 5 giờ 45 ngày 16-3, tại nhà ông H.T.T., (sinh năm 1986, ngụ ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày) xảy ra vụ cháy. Căn nhà này được sử dụng làm nơi ở kết hợp tiệm sửa chữa xe đạp điện.

Thời điểm trên, hai anh em ruột là H.G.P., (sinh năm 2010) và H.G.Ph., (sinh năm 2013) phát hiện một xe đạp điện trong tiệm bốc cháy nên gọi mẹ đến dập lửa. Tuy nhiên, do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Vụ hỏa hoạn khiến hai em tử vong tại hiện trường. Ngoài thiệt hại về người, nhiều tài sản trong căn nhà cũng bị lửa thiêu rụi.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TÍN HUY