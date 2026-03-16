Khống chế đám cháy xưởng sản xuất phao bơi ở xã Bình Mỹ

Chiều 16-3, Công an xã Bình Mỹ (TPHCM) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy xưởng sản xuất phao bơi trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một xưởng sản xuất phao bơi ở xã Bình Mỹ, tạo cột khói cao hàng chục mét.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Sức nóng từ đám cháy khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi một số tài sản, thiết bị trong nhà xưởng.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

MẠNH THẮNG