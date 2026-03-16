Xã hội

Khống chế đám cháy xưởng sản xuất phao bơi ở xã Bình Mỹ

SGGPO

Chiều 16-3, Công an xã Bình Mỹ (TPHCM) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy xưởng sản xuất phao bơi trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một xưởng sản xuất phao bơi ở xã Bình Mỹ, tạo cột khói cao hàng chục mét.

Hiện trường đám cháy

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Sức nóng từ đám cháy khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi một số tài sản, thiết bị trong nhà xưởng.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

MẠNH THẮNG

Từ khóa

cháy cháy xưởng sản xuất cháy ở TPHCM xã Bình Mỹ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn