Phát hiện rái cá và chim hồng hoàng quý hiếm

Ngày 17-3, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động lắp đặt trong rừng), đơn vị lần đầu ghi nhận sự xuất hiện của hai loài động vật quý hiếm là rái cá và chim hồng hoàng.

Rái cá lần đầu tiên được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Nhiều năm qua, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động trong rừng để giám sát đa dạng sinh học.

Qua kiểm tra dữ liệu thu thập từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 3-2026, hệ thống máy ảnh ghi nhận khoảng 30 loài động vật. Trong đó, rái cá và chim hồng hoàng đều thuộc nhóm IB, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Chim hồng hoàng được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Theo đó, bẫy ảnh ghi nhận 1 cá thể chim hồng hoàng, đây là loài chim lớn, sống trên cây, lúc trưởng thành có thể nặng tới 3kg, sải cánh dài gần 1m. Hình ảnh được ghi lại khi cá thể này xuống đất kiếm ăn.

Rái cá là loài động vật có bộ da giá trị cao, nên bị săn bắt gắt gao, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Thông qua bẫy ảnh còn ghi nhận nhiều loài khác như khỉ, vượn, voọc chà vá, gà lôi, mang thường, mèo rừng, rắn và các loài bò sát.

Cá thể mang thường được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Theo Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, việc ghi nhận các loài quý hiếm cho thấy hệ sinh thái rừng đang được bảo vệ tốt, tạo môi trường sống thuận lợi cho động vật hoang dã.

Cá thể cầy được ghi nhận
Khỉ vàng
HỮU PHÚC

