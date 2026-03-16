TPHCM đề xuất 69 vị trí đặt tủ đổi pin xe máy điện trên nhiều tuyến đường

Chiều 16-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, sở vừa tổng hợp danh sách 69 vị trí đề xuất lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè nhiều tuyến đường.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đề xuất, các vị trí lắp đặt tủ được bố trí chủ yếu trên vỉa hè các tuyến đường lớn, khu vực đông dân cư, gần công trình công cộng hoặc các nút giao thông quan trọng.

Một số vị trí tiêu biểu như vỉa hè trước Bệnh viện Ung bướu, đường Nguyễn Huy Lượng (phường Bình Thạnh); khu vực công viên trên đường Trường Sa (phường Gia Định); khu vực Chùa Phổ Minh trên đường Thiên Hộ Dương (phường Bình Lợi Trung), hay trước các địa chỉ trên đường Phạm Văn Đồng và đường Bình Lợi.

Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều vị trí được đề xuất trên các tuyến đường: đường Nguyễn Du, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Trung Trực, đường Hàm Nghi, đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Thánh Tôn và đường Trần Hưng Đạo. Các vị trí này chủ yếu nằm trên vỉa hè có bề rộng từ khoảng 4m đến gần 6m, có thể bố trí từ 3 đến 6 tủ tùy theo điều kiện mặt bằng.

Ở khu vực cửa ngõ và các trục giao thông lớn, danh mục cũng đề xuất nhiều điểm lắp đặt tại các tuyến đường như Quốc lộ 1A, đường Kinh Dương Vương, đường Bà Hom, đường Trần Văn Giàu và tỉnh lộ 10 thuộc các phường Tân Tạo, An Lạc. Các vị trí này thường bố trí sát mép trong vỉa hè hoặc sát tường rào nhằm hạn chế ảnh hưởng đến lối đi bộ.

Khu vực sân bay và phía tây bắc thành phố cũng có nhiều vị trí được đề xuất trên các tuyến đường Bạch Đằng, đường Hồng Hà, đường Cộng Hòa, đường Bình Giã, đường Lý Thường Kiệt, đường Lạc Long Quân, đường Âu Cơ, đường Đồng Đen, đường Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Việt, đường Trường Sa, đường Trường Chinh và đường Phan Huy Ích. Phần lớn các vị trí có bề rộng vỉa hè từ 3m đến 10m, đủ điều kiện để bố trí các tủ thiết bị mà vẫn bảo đảm không gian đi lại cho người dân.

Ngoài ra, một số vị trí được đề xuất tại khu vực phía nam thành phố như đường Hoàng Quốc Việt và đường Huỳnh Tấn Phát (xã Nhà Bè), gần các trường học, trạm xe buýt và khu dân cư.

Theo Sở Xây dựng, việc công bố danh mục các vị trí lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện được thực hiện trên cơ sở chủ trương của UBND TPHCM về triển khai hệ thống tủ đổi pin trên vỉa hè và cột đèn chiếu sáng nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.

QUỐC HÙNG