Khánh Hòa: Vụ 3 thuyền viên tử vong dưới hầm tàu nghi do bị điện giật

Vụ tai nạn xảy ra trên tàu Trường Nguyên 18 khi neo đậu ngoài khơi Cà Ná (Khánh Hòa) khiến 5 người gặp nạn, trong đó 3 người tử vong và 2 người được cứu sống, nghi do điện giật.

Ngày 17-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã có báo cáo gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về vụ tai nạn xảy ra trên tàu Trường Nguyên 18 khiến 3 người tử vong, 2 người được cứu sống.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ đại lý tàu Trường Nguyên 18 về sự cố tai nạn trên tàu khi đang neo đậu ngoài khơi khu vực “phao số 0” Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa).

Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân gặp nạn

Tàu Trường Nguyên 18 (quốc tịch Việt Nam, số đăng kiểm HP 3867), trọng tải 4.557 tấn, trên tàu có 10 thuyền viên và 1 hành khách, hành trình từ TPHCM đi Cà Ná để làm hàng. Trong quá trình neo đậu, đã xảy ra sự cố khiến 5 người trên tàu gặp nạn. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là nghi do điện giật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã liên lạc trực tiếp với tàu qua hệ thống VHF để nắm tình hình, hướng dẫn xử lý ban đầu và yêu cầu thuyền trưởng khẩn trương đưa tàu vào cảng. Tàu lai dắt Tư Phong 02 cũng được điều động hỗ trợ.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghi do điện giật

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Trường Nguyên 18 đã được lai dắt vào cảng Cà Ná an toàn. Các lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ, cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên, trong số 5 người gặp nạn, chỉ có 2 thuyền viên được cứu sống; 3 người còn lại đã tử vong, gồm: T.Đ.T. (sinh năm 1981, máy phó), T.X.D. (sinh năm 1971, thợ máy) và L.V.Đ. (sinh năm 1979, hành khách).

Hiện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời xử lý các công việc liên quan.

* Chiều 17-3, ông Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, 2 bệnh nhân trong vụ thuyền viên gặp nạn dưới hầm tàu Trường Nguyên 18 hiện sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, tối 16-3, sau khi nhận tin báo có người gặp nạn trên tàu, đội cấp cứu ngoại viện 115 của bệnh viện nhanh chóng đến hiện trường tiếp nhận và đưa 2 bệnh nhân về điều trị.

Bệnh nhân gặp nạn trên tàu Trường Nguyên 18 hiện sức khỏe dần ổn định. Ảnh: BVĐK NINH THUẬN

Hai nạn nhân còn sống là thuyền trưởng B.V.Q. (48 tuổi, quê TP Hải Phòng) và thuyền viên T.V.T. (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) nhập viện trong tình trạng hôn mê, lơ mơ kèm theo suy hô hấp. Cả hai được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để theo dõi, điều trị.

Sau thời gian hồi sức, sức khỏe tiến triển tốt, hiện bệnh nhân được chăm sóc tại Khoa Nội tổng hợp. Đội ngũ y bác sĩ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ để người bệnh sớm ổn định sức khỏe và tinh thần.

Theo lời kể của thuyền trưởng B.V.Q., sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 16-3, khi một máy phó xuống khu vực hầm mũi để kiểm tra nhưng không quay lên, nghi có sự cố nên các thuyền viên khác lần lượt xuống tìm kiếm. Do môi trường dưới hầm thiếu oxy, không khí ngột ngạt, nhiều người rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong quá trình cứu hộ, một số thuyền viên bị choáng, bất tỉnh. Thuyền trưởng cũng tham gia cứu người nhưng sau đó bị ngất và được đưa đi cấp cứu.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG