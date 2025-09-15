Đà Nẵng: Phạt 564 triệu đồng một khách sạn vi phạm môi trường và an toàn thực phẩm

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chic-Land (địa chỉ 210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền 564 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Công ty cổ phần Chic-Land bị phạt 564 triệu đồng về một loạt các lỗi vi phạm

Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 25-7-2025, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường và Công an phường An Hải, tiến hành kiểm tra cơ sở Chicland Danang Beach Hotel thuộc sở hữu của Công ty Chic-Land.

Qua kiểm tra, cơ sở bị phát hiện nhiều vi phạm: không thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; lắp đặt thiết bị, đường ống để xả thải trực tiếp ra môi trường; không vận hành đúng quy trình hệ thống xử lý chất thải; thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có giấy phép; không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đạt chuẩn; không báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, cơ sở còn vi phạm quy định về kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

Với những lỗi vi phạm trên, Công ty này bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 564 triệu đồng.

Ngoài mức phạt tiền, UBND TP Đà Nẵng buộc Công ty Chic-Land phải: Phá dỡ công trình, thiết bị xả thải trái quy định; Khôi phục hiện trạng ban đầu đối với hành vi thải rác trên vỉa hè, lòng đường; Thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt.

PHẠM NGA