Đà Nẵng phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng

Đại biểu, khách mời tham dự lễ phát động cuộc thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Tác phẩm phải bảo đảm tính sáng tạo, nguyên gốc, chưa từng công bố hay tham dự cuộc thi nào.

Tác phẩm dự thi cần phản ánh rõ bản sắc và tầm nhìn chiến lược của TP Đà Nẵng; khuyến khích khai thác một hoặc vài yếu tố, biểu tượng tiêu biểu, đại diện cho thành phố, thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng qua các giá trị tinh thần như hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Biểu trưng TP Đà Nẵng phải thể hiện được thông điệp về tinh thần hợp lực, sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng; phản ánh tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững trong tương lai, khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Biểu trưng cần thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, dễ nhớ, dễ nhận diện, tạo thiện cảm với công chúng và có khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng.

Bài dự thi gồm bản in trên khổ A4, kèm file mềm và bản thuyết minh không quá 300 từ.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng và 4 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Ban tổ chức nhận bài thi kể từ ngày phát động đến trước ngày 10-11-2025. Sau khi công bố kết quả, quyền sở hữu tác phẩm thuộc về UBND TP Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đây không chỉ là sân chơi sáng tạo nghệ thuật, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và tình yêu của mỗi người dân đối với thành phố.

Trong bối cảnh địa giới hành chính của TP Đà Nẵng hiện nay vừa được mở rộng sau khi hợp nhất, thông qua cuộc thi, thành phố mong muốn lan tỏa thông điệp về một Đà Nẵng hiện đại nhưng luôn gìn giữ bản sắc; một đô thị phát triển bền vững; một cộng đồng hiếu khách, nghĩa tình; một tinh thần sáng tạo và đổi mới.

“Chúng ta cần một biểu trưng có khả năng truyền cảm hứng, gắn kết cộng đồng và định vị thương hiệu của thành phố trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

XUÂN QUỲNH