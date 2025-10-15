Đà Nẵng quảng bá hình ảnh điểm đến năng động tại Singapore

Theo đó, ITB Asia là hội chợ thương mại du lịch hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sau 17 năm tổ chức, ITB Asia đã trở thành nền tảng kết nối toàn diện giữa các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, du lịch MICE; du lịch doanh nghiệp và công nghệ du lịch. Năm nay, sự kiện thu hút hơn 1.000 đơn vị triển lãm, 18.500 người tham dự và 1.400 người mua quốc tế đến từ 132 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội chợ ITB Asia 2025 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17-10

Tại hội chợ, gian hàng du lịch Đà Nẵng có diện tích 27m² (vị trí Level 1, X26) với chủ đề “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới”, tập trung quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và không ngừng đổi mới.

Nội dung giới thiệu nhấn mạnh các sản phẩm, dịch vụ và hành trình trải nghiệm di sản văn hóa thế giới gồm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn, cùng những sản phẩm du lịch thế mạnh như du lịch MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, golf, du lịch biển đảo và du lịch xanh.

Gian hàng cũng trình chiếu các video clip giới thiệu điểm đến, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, đặc sản địa phương và triển khai chương trình kích cầu với bộ 3 “hộ chiếu trải nghiệm”: Đà Nẵng Food Tour, Heritage Tour và Green Tour.

Gian hàng du lịch Đà Nẵng có diện tích 27m²

Bên cạnh đó là chính sách thu hút khách MICE, du lịch cưới, chuỗi lễ hội – sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cuối năm 2025 và năm 2026, cùng hoạt động mini game “Vòng quay may mắn” tạo điểm nhấn tương tác cho khách tham quan và đối tác.

Việc tham gia hội chợ là hoạt động xúc tiến quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và điểm đến Đà Nẵng tại sự kiện du lịch quốc tế có quy mô lớn, đồng thời khẳng định định vị thương hiệu “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới” trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Sự kiện cũng mở ra cơ hội tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác lữ hành, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch quốc tế, trong bối cảnh các đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn Đông Nam Á đến Đà Nẵng đang được mở rộng.

Singapore hiện nằm trong top thị trường khách Đông Nam Á đến TP Đà Nẵng. 9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón 69.488 lượt khách Singapore. Hiện tại có 21 chuyến bay/tuần từ Singapore đến Đà Nẵng do Singapore Airlines và Vietjet Air khai thác trực tiếp. Đặc biệt, hãng Scoot Airlines sẽ mở thêm đường bay mới từ Singapore đến Đà Nẵng vào cuối tháng 10-2025.

XUÂN QUỲNH