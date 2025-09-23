Đà Nẵng tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn về việc tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, truy quét, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian gần đây, qua phản ánh của một số báo, đài và báo cáo của UBND các xã, trên địa bàn thành phố xảy ra và tái diễn tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép. Điều này gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Lực lượng công an tiêu hủy công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép tại xã Thạnh Bình vào giữa tháng 9

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ khoáng sản thuộc thẩm quyền của địa phương. Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp Công an thành phố tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Đặc biệt là các điểm nóng khai thác vàng tại xã Phú Ninh, Phước Năng, Phước Thành, Phước Hiệp… và khai thác cát tại các dòng sông.

Phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn. Vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Khai thác vàng trái phép tại bãi 38, xã Phước Hiệp vào đầu năm 2025

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoảng sản trái phép, nhất là khoáng sản vàng. Phá hủy, tịch thu các công cụ, dụng cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức thực hiện việc khai thác khoáng sản trái phép. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định để răn đe, giáo dục và có biện pháp quản lý, không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại các khu vực đã tổ chức truy quét, đẩy đuổi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời có văn bản theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia khai thác khoáng sản trái phép, tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Báo SGGP Online có phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Thạnh Bình diễn biến phức tạp. Các đối tượng khai thác vàng trái phép tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã. Dù địa phương đã tổ chức nhiều đợt truy quét nhưng vẫn không thuyên giảm.

NGUYỄN CƯỜNG