Kích cầu tiêu dùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Các đợt khuyến mãi quy mô lớn được nhà bán lẻ triển khai liên tục

Giữ giá giữa áp lực đầu vào tăng

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), nửa đầu năm 2026, dù thị trường tiêu dùng trên địa bàn thành phố tiếp tục phục hồi tích cực song doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí đầu vào. Giá nhiều loại nguyên liệu cùng chi phí điện, nhân công và vận chuyển duy trì ở mức cao, khiến bài toán giữ giá bán ngày càng khó khăn. Ông Mai Trọng Đức, đại diện Công ty Bánh tráng Thành Danh (xã Củ Chi, TPHCM), cho biết, giá bột gạo, bột mì đã tăng khoảng 40% so với trước Tết Nguyên đán 2026, trong khi đó, chi phí điện, nhân công và vận chuyển liên tục gia tăng, khiến doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng để vừa duy trì sản xuất, vừa hạn chế điều chỉnh giá bán.

Tương tự, ông Trương Thanh Hải, đại diện Ban Phát triển kinh doanh, Tập đoàn Hùng Hậu, cho biết, nhiều thời điểm giá nguyên liệu đầu vào tăng rất mạnh nhưng doanh nghiệp không thể chuyển toàn bộ chi phí sang người tiêu dùng. “Với mặt hàng dầu ăn, ngay cả khi giá nguyên liệu thế giới tăng cao, công ty cũng chỉ điều chỉnh trong biên độ phù hợp để hạn chế tác động đến thị trường”, ông Trương Thanh Hải chia sẻ.

Báo cáo của Chi cục Thống kê TPHCM cho thấy, tính đến hết tháng 5-2026, dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ, nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lại tăng 4,33%, trong đó nhiều nhóm có mức tăng khá cao như giao thông (6,07%), dịch vụ ăn uống (5,7%)... Điều này cho thấy áp lực chi phí đầu vào vẫn hiện hữu, tạo sức ép lên cả doanh nghiệp sản xuất lẫn hệ thống phân phối trong nỗ lực giữ ổn định giá bán.

Là đơn vị tham gia Chương trình Bình ổn thị trường của TPHCM, Saigon Co.op cho biết đã nhận được không ít đề xuất tăng giá bán từ 10%-15% với lý do chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, hệ thống không thể chấp nhận điều chỉnh tăng mà rà soát từng trường hợp, làm việc với nhà cung cấp để hạn chế tối đa mức tăng, đồng thời tăng cường các chương trình khuyến mãi nhằm giữ ổn định mặt bằng giá.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, không chỉ các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường, nhiều doanh nghiệp ngoài chương trình cũng chủ động giữ giá, cắt giảm chi phí để duy trì sức mua. Điều này cho thấy việc bình ổn giá đang tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường, góp phần duy trì nguồn cung và thúc đẩy tiêu dùng.

Tạo đà tăng trưởng kinh tế

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%, do đó việc duy trì đà phục hồi của thị trường tiêu dùng cuối năm được xem là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Theo bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, để đạt mục tiêu này, thành phố cần thúc đẩy nhiều động lực, trong đó tiêu dùng nội địa tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Từ định hướng trên, ngành Công thương TPHCM đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng với quy mô lớn hơn những năm trước. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại với 74 chương trình, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, chương trình khuyến mãi tập trung được xây dựng theo chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 thay vì triển khai từng năm, đồng thời gắn với du lịch và văn hóa để thu hút người dân, du khách mua sắm nhiều hơn. Đặc biệt, chương trình bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 đã được triển khai, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Hiện đã có 66 doanh nghiệp lớn tham gia, cung ứng 11 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, 7 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và 6 nhóm hàng phục vụ học tập.

Góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, hệ thống Saigon Co.op đang tập trung triển khai các chương trình kích cầu theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu tiêu dùng thay vì chạy theo các đợt giảm giá ngắn hạn. Trọng tâm là ưu đãi nhóm hàng thiết yếu, mở rộng chương trình kết nối cung - cầu, đưa sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), đặc sản vùng miền và hàng Việt vào hệ thống phân phối nhằm rút ngắn khâu trung gian, vừa giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa giá hợp lý, vừa tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp và nông dân. Song song đó, Saigon Co.op tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu từ hơn 4 triệu khách hàng thành viên để phân tích hành vi mua sắm, cá nhân hóa chương trình ưu đãi và tối ưu danh mục hàng hóa. “Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả kích cầu mà còn giảm lãng phí nguồn lực, tạo trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn cho người tiêu dùng”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

MINH LAN