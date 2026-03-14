Đặc khu Côn Đảo tổng rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 14-3, tại khu vực bỏ phiếu số 2, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Diễn tập quy trình tổ chức lễ khai mạc bầu cử

Tại buổi diễn tập, Tổ bầu cử số 2 thực hành đầy đủ quy trình của ngày bầu cử, gồm: Tổ chức lễ khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua thể lệ bỏ phiếu, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu.

Tiếp đó, các “cử tri giả định” đã thực hiện các bước bỏ phiếu theo hướng dẫn của tổ bầu cử.

Cử tri nhận phiếu bầu và bỏ phiếu

Trong quá trình diễn tập, nhiều tình huống giả định được đặt ra như: Cử tri trong tình trạng say xỉn, mất kiểm soát đến bỏ phiếu; cử tri sử dụng điện thoại quay phim, chụp ảnh trong phòng bỏ phiếu; cử tri không mang hoặc báo mất thẻ cử tri; số lượng cử tri tập trung quá đông tại cùng thời điểm…

Các lực lượng tham gia đã xử lý các tình huống nhuần nhuyễn, đúng quy định, bảo đảm an toàn, tiến độ bầu cử.

Tổ bầu cử tiến hành niêm phong thùng phiếu

Cuộc diễn tập nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng phục vụ bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử tại đặc khu Côn Đảo diễn ra nghiêm túc, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG

