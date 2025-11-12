Đặc khu Lý Sơn niêm phong 7 tàu cá không đủ điều kiện khai thác hải sản

UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa tiến hành niêm phong 7 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, nằm trong đợt cao điểm thực hiện Tháng hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các tàu cá bị niêm phong gồm: tàu QNg 6153TS; tàu QNg 6627 TS; tàu QNg 66051 TS; tàu QNg 66087 TS; tàu QNg 66144 TS; tàu QNg 06460 TS; tàu QNg 96103 TS. Tất cả chủ phương tiện đều trú tại đặc khu Lý Sơn.

Các tàu trên thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm quy định về khai thác thủy sản, chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ đăng ký, đăng kiểm và chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đủ điều kiện ra khơi.

Lực lượng chức năng địa phương cho biết, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát chặt hoạt động khai thác hải sản, thực hiện cam kết gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

Lực lượng chức năng tuyên truyền đến ngư dân về chống khai thác IUU

Hiện Lý Sơn có hơn 500 tàu cá, trong đó hơn 100 tàu thường xuyên hoạt động khai thác xa bờ. Các tàu có nguy cơ vi phạm cao đều đã được lập danh sách theo dõi và buộc chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

NGUYỄN TRANG