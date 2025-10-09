Israel và Hamas nhất trí về “giai đoạn thứ nhất” trong kế hoạch hòa bình

Ngày 8-10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận về “giai đoạn thứ nhất” trong kế hoạch hòa bình do ông đề xuất, bao gồm lệnh ngừng bắn tạm thời và việc thả một phần con tin và tù nhân.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Truth Social vào tối ngày 8-9 rằng Israel và Hamas "đều đã ký kết Giai đoạn đầu tiên của Kế hoạch Hòa bình. Ảnh : Truth Social

Trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Điều này có nghĩa là TẤT CẢ các con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã được thống nhất như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng!”.

Tổng thống Donald Trump triệu tập một cuộc họp ở Nhà Trắng vào tối ngày 8-9. Ảnh : The New York Times

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng chia sẻ trên mạng xã hội: “Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ đưa tất cả họ (con tin) trở về nhà”.

Các nhà đàm phán bớt căng thẳng sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận tại Sharm el-Sheikh, rạng sáng ngày 9 - 10. Ảnh : Telegram

Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể của thỏa thuận như thời hạn đình chiến, danh sách con tin được thả, điều kiện rút quân, cơ chế giám sát quốc tế cũng như cam kết không tấn công tiếp theo từ phía Israel hiện vẫn chưa được công bố. Báo Washington Post cảnh báo, các thỏa thuận đình chiến trước đây giữa Israel và Hamas từng sụp đổ sau giai đoạn đầu do thiếu giám sát và lòng tin giữa các bên.

48 con tin Israel bị giam giữ tại Gaza. Ảnh : Times of Israel

Trước đó, nhật báo al-Mayadeen có liên hệ với phong trào Hezbollah (Lebanon) dẫn nguồn tin từ Hamas cho biết, nhóm này đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, dự kiến được ký kết vào ngày 9-10 tại Ai Cập. Một số hãng tin và báo chí Trung Đông cũng đưa tin tương tự.

HẠNH CHI