Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc 200 cử tri là công nhân, người lao động

Ngày 12-5, tại huyện Cần Giuộc (Long An), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

Tại hội nghị, đại diện công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An nêu nhiều ý kiến liên quan đến công việc, đời sống sinh hoạt, quyền lợi… của công nhân, người lao động như: Công nhân bị giảm giờ làm, giảm lương và có nguy cơ bị thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa; giá nhà đất khá cao so với thu nhập thấp của công nhân, cần có chính sách hỗ trợ để công nhân có nhà; quyền lợi của người lao động bị xâm phạm do nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm, doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn…; cần xây dựng thêm nhà trẻ phục vụ con của công nhân trong khu cụm công nghiệp; tín dụng đen,...

Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Long An đã trả lời các câu hỏi. Theo đó, về vấn đề việc làm, Sở LĐTB-XH tỉnh Long An đã đề xuất hướng dẫn các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đa dạng hoá các sản phẩm, nỗ lực duy trì việc làm cho công nhân, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho công nhân, người lao động, kết nối thị trường lao động; tỉnh Long An đã đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ thông tin về lao động việc làm, đưa thông tin tuyển dụng lên cổng thông tin điện tử để người lao động tra cứu, tìm kiếm việc làm; tăng cường thông tin tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở LĐTB-XH tỉnh Long An đã giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động; thực hiện giao dịch việc làm tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động: tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hỗ trợ đoàn viên người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. Ngoài ra, tỉnh Long An đã giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 8.100 lao động. Về vấn đề 20 lượt doanh nghiệp xin cắt giảm lao động, Sở LĐTB-XH tỉnh Long An đã có báo cáo về tình hình lao động và việc làm đồng thời kiến nghị Trung ương thiết lập thêm nhiều chương trình hỗ trợ, tạo cơ hội việc làm mới cho công nhân, người lao động.

Ông Nguyễn Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An có 37 khu công nghiệp với hơn 199.200 lao động phần lớn từ các địa phương khác đến làm việc và chưa có nhà ở nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp rất lớn, chiếm khoảng 70% số lao động hiện tại. Tuy nhiên, việc đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động chưa được quan tâm.

Theo ông Trang, để sớm giải quyết vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, cần thiết phải xây dựng “Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2022- 2025, định hướng 2030”. Dự kiến đề án, đến năm 2025 sẽ kêu gọi đầu tư khoảng hơn 159.800 căn, trong đó hoàn thành 5.000 căn nhà ở xã hội và 25.000 căn nhà cho công nhân. Định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng khoảng hơn 235.600 căn, trong đó hoàn thành 10.000 căn nhà ở xã hội và 55.000 căn cho công nhân.

Theo báo cáo, đến nay, toàn tỉnh Long An có 7 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng quy mô đất khoảng 5,41ha với 1.884 căn đáp ứng cho khoảng 8.000 người. Ngoài ra có 21 dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đang triển khai dự kiến sẽ xây dựng hơn 15.526 căn.

Thay mặt các Đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri là công nhân, người lao động và cho biết sẽ kiến nghị Quốc hội và các cơ quan liên quan có những điều chỉnh, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp theo quy định.

Dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tặng 200 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.