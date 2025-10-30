Nam Long trao 84 suất học bổng “Swing for Dreams” 2025, tổng giá trị 840 triệu đồng cho sinh viên

Tập đoàn Nam Long tổ chức Lễ trao học bổng “Swing for Dreams” lần thứ 15 - chương trình học bổng thường niên nhằm hỗ trợ các sinh viên tài năng, vượt khó và có tinh thần cống hiến cho xã hội.

Năm nay, Tập đoàn trao tặng 84 suất học bổng với tổng giá trị 840 triệu đồng đến sinh viên từ sáu trường đại học uy tín: Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM, Đại học Nông Lâm TPHCM, Đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM và Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM.

Các sinh viên nhận học bổng thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xây dựng. Đây là những ngành nền tảng, có vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tập đoàn Nam Long trao học bổng cho Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM

Tập đoàn Nam Long trao học bổng cho Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Tập đoàn Nam Long trao học bổng cho Đại học Kinh tế TPHCM

Tập đoàn Nam Long trao học bổng cho Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Tập đoàn Nam Long trao học bổng cho Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM

Tập đoàn Nam Long trao học bổng cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM

Trong khuôn khổ lễ trao học bổng, sinh viên còn được tham gia chương trình giao lưu thân mật với đại diện của Tập đoàn - một hoạt động điểm nhấn của sự kiện qua các năm. Với chủ đề “Phát triển năng lực không thể thay thế trong kỷ nguyên AI”, sinh viên được truyền cảm hứng về định hướng phát triển bản thân cũng như trang bị tư duy thích ứng trong bối cảnh công nghệ thay đổi không ngừng.

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên

Xuyên suốt hành trình hơn 32 năm phát triển, bên cạnh việc đồng hành cùng quốc gia trong phát triển kinh tế và đô thị, Tập đoàn Nam Long luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động trách nhiệm xã hội như tổ chức chương trình học bổng thường niên, các dự án cộng đồng và lan tỏa văn hóa sẻ chia.

Ảnh kỷ niệm tập thể giữa đại diện Nam Long và các bạn sinh viên

Riêng chương trình Swing for Dreams, sau 15 năm triển khai cùng sự đồng hành của các đối tác, đã hỗ trợ gần 1.700 sinh viên tài năng vượt khó trên cả nước. Nhiều sinh viên nhận học bổng đã trở thành những công dân ưu tú, lan tỏa tinh thần sẻ chia và giá trị nhân văn mà Nam Long luôn theo đuổi.