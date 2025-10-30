Đại học Y Hà Nội hợp tác phát triển đội ngũ y tế chất lượng cao cho công an

Sáng 30-10, Bộ Y tế thông tin về việc Ký kết thỏa thuận hợp tác và hợp đồng nguyên tắc đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện và cho rằng, hợp tác này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội được tiếp cận môi trường thực hành hiện đại và đa dạng, đồng thời giúp Bệnh viện 19-8 tiếp cận các chuẩn mực đào tạo quốc tế, phát triển đội ngũ y tế chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ ký kết

“Thỏa thuận hôm nay góp phần cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Trong đó, việc gắn đào tạo y khoa với thực hành lâm sàng, xây dựng hệ sinh thái giáo dục - bệnh viện - nghiên cứu - chuyển giao kỹ thuật không còn là định hướng, mà là một yêu cầu bắt buộc để tạo dựng một nền y tế hiện đại, chuẩn hóa và bền vững”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nêu rõ.

Trong khi đó, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8 mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Qua đó, giúp sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội được tiếp cận môi trường thực hành đa dạng, hiện đại và mang tính đặc thù. Đồng thời, tạo điều kiện để Bệnh viện 19-8 tiếp cận tri thức y học tiên tiến, chuẩn mực đào tạo quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; góp phần phát triển đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ lực lượng CAND và cộng đồng.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ ký kết hợp tác

PGS-TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, thỏa thuận hợp tác lần này nhằm tăng cường phối hợp toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai đơn vị.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Về phía Trường Đại học Y Hà Nội, GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nhà trường sẽ hỗ trợ nhân lực chuyên môn, đặc biệt là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành về tim mạch để thành lập Viện Tim mạch tại Bệnh viện 19-8 và đưa Bệnh viện 19-8 sẽ sớm trở thành một trong những cơ sở thực hành trọng điểm của trường, không chỉ ở lĩnh vực tim mạch mà còn ở nhiều bộ môn khác.

KHÁNH NGUYỄN