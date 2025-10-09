Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Chiều 9-10, tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã phát động ủng hộ giúp đỡ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra ở các tỉnh phía Bắc.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Được sự hưởng ứng tích cực của đảng bộ và nhân dân địa phương trong tỉnh, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận toàn bộ số tiền ủng hộ để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chia sẻ với nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ”.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tiền ủng hộ tại Đại hội

Ngay sau lời phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận ủng hộ đến từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 27,8 tỷ đồng.

Người dân Lâm Đồng hưởng ứng lời kêu gọi, chung tay ủng hộ nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng dâng hoa, báo công trước tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên Học viện Lục quân

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 9 đến 11-10, với 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ (92 đại biểu đương nhiên và 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng).

ĐOÀN KIÊN