Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông

Ngày 12-9 (rạng sáng 13-9, giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80 đã thông qua Tuyên bố New York về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước đối với hòa bình Trung Đông, với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Quang cảnh Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80 đã thông qua Tuyên bố New York. Ảnh: AA

Tuyên bố dài 7 trang do Pháp và Saudi Arabia đồng bảo trợ, là kết quả của hội nghị quốc tế do hai nước tổ chức tại LHQ vào tháng 7-2025. Các nước bỏ phiếu chống gồm: Mỹ, Israel, Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay và Tonga.

Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, tuyên bố thể hiện ý chí chung mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình Trung Đông và giải pháp hai nhà nước – được xem là cốt lõi của tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tán thành Tuyên bố New York về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và Thực hiện Giải pháp Hai nhà nước, ngày 12 - 9 - 2025 (LHQ). Ảnh : Times of Israel

Phát biểu trước phiên bỏ phiếu, Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont nhấn mạnh, Tuyên bố New York đề ra một lộ trình duy nhất cho giải pháp hai nhà nước; đồng thời kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ và thành lập một Nhà nước Palestine vừa có hiệu lực, vừa có chủ quyền.

Lộ trình này cũng kêu gọi giải giáp Hamas, loại trừ khả năng tổ chức nắm quyền quản lý đối với Gaza, bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab và các đảm bảo an ninh tập thể.

Theo báo Al Jazeera, LHQ ủng hộ việc thiết lập một phái bộ ổn định quốc tế tạm thời dưới sự bảo trợ của LHQ nhằm bảo vệ dân thường, giúp chuyển giao trách nhiệm an ninh, giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ thực hiện hòa bình hậu xung đột.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký LHQ António Guterres một lần nữa tái khẳng định: “Vấn đề cốt lõi của tiến trình hòa bình Trung Đông là việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, theo đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ - Israel và Palestine - cùng chung sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh”.

* Phản ứng sau cuộc bỏ phiếu, Phó Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh cho biết điều này “thể hiện ý chí quốc tế ủng hộ quyền của người dân Palestine và là một bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt sự chiếm đóng và thành lập nhà nước độc lập của chúng tôi theo biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô”.

Phong trào Fatah, Jordan, Ai Cập, Qatar và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đều ra tuyên bố ủng hộ kết quả cuộc bỏ phiếu, khẳng định đây là cột mốc thể hiện đồng thuận quốc tế trong việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và chấm dứt xung đột kéo dài tại khu vực.

HẠNH CHI