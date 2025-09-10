Cộng đồng quốc tế quan ngại vụ tấn công của Israel vào Qatar

Sau vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ Qatar ngày 9-9 với mục tiêu là các lãnh đạo Hamas, Liên hợp quốc ( LHQ) và nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về chính sách leo thang bạo lực của Israel, đe dọa chủ quyền các nước.

Vụ không kích của Israel vào Qatar ngày 9-9. Ảnh: CNN

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres coi vụ tấn công này là hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, quốc gia đã đóng vai trò rất tích cực trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn cũng như giải cứu con tin tại Dải Gaza.

Đại hội đồng LHQ đã bày tỏ quan ngại vụ tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Phong trào Hồi giáo Hamas đang có mặt tại thủ đô. Đại hội đồng tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng lãnh thổ của các quốc gia và đảm bảo an toàn, an ninh cho các nhà đàm phán ở bất kỳ thời điểm nào, đồng thời hối thúc Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả nghiêm trọng của bước đi leo thang này.

Cùng ngày, theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng về diễn biến vụ tấn công của Israel vào lãnh đạo Hamas bên trong lãnh thổ Qatar, điều này có khả năng đặt các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza vào tình thế khó khăn. Một số cố vấn của Tổng thống Trump cũng tức giận về quyết định của Israel. Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump chỉ được thông báo về cuộc không kích ngay trước khi bắt đầu và không phải từ chính Israel, mà là từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit khẳng định đây là hành vi vi phạm chủ quyền của Qatar. Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh vụ tấn công của Israel là “cực kỳ nguy hiểm” và vi phạm Hiến chương LHQ.

HUY QUỐC