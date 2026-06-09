Xã hội

Tây Ninh: Hơn 95% cử tri đồng ý thành lập 9 phường mới

SGGPO

Ngày 9-6, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về đề án thành lập 9 phường từ 9 xã hiện hữu, với tỷ lệ đồng ý đạt hơn 95%.

Trung tâm xã Bến Lức, một trong những địa phương đủ tiêu chí lên phường của tỉnh Tây Ninh
Trung tâm xã Bến Lức, một trong những địa phương đủ tiêu chí lên phường của tỉnh Tây Ninh

Các xã được đề xuất thành lập phường gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Bến Cầu, Tân Biên, Bến Lức, Dương Minh Châu, Cần Đước và Tân Châu.

Việc lấy ý kiến được triển khai tại 9 xã với gần 109.000 cử tri đại diện hộ gia đình. Kết quả, có gần 104.400 cử tri tham gia góp ý, đạt tỷ lệ 95,96%; trong đó hơn 103.900 cử tri đồng ý với chủ trương thành lập phường, chiếm 95,53% tổng số người được lấy ý kiến.

Đức Hòa là địa phương có tỷ lệ đồng ý cao nhất, đạt 99,99%. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tỷ lệ đồng ý trên 95%, như Cần Đước đạt 99,66%, Bến Cầu 99,63%, Bến Lức 98,15%, Hậu Nghĩa 96,23% và Tân Biên 95,27%.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, kết quả lấy ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để địa phương thực hiện các thủ tục tiếp theo trong việc thành lập các phường mới; góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

QUANG VINH

Từ khóa

Tây ninh phường cử tri Bến Lức

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