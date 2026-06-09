Tây Ninh: Hơn 95% cử tri đồng ý thành lập 9 phường mới

Ngày 9-6, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về đề án thành lập 9 phường từ 9 xã hiện hữu, với tỷ lệ đồng ý đạt hơn 95%.

Trung tâm xã Bến Lức, một trong những địa phương đủ tiêu chí lên phường của tỉnh Tây Ninh

Các xã được đề xuất thành lập phường gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Bến Cầu, Tân Biên, Bến Lức, Dương Minh Châu, Cần Đước và Tân Châu.

Việc lấy ý kiến được triển khai tại 9 xã với gần 109.000 cử tri đại diện hộ gia đình. Kết quả, có gần 104.400 cử tri tham gia góp ý, đạt tỷ lệ 95,96%; trong đó hơn 103.900 cử tri đồng ý với chủ trương thành lập phường, chiếm 95,53% tổng số người được lấy ý kiến.

Đức Hòa là địa phương có tỷ lệ đồng ý cao nhất, đạt 99,99%. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tỷ lệ đồng ý trên 95%, như Cần Đước đạt 99,66%, Bến Cầu 99,63%, Bến Lức 98,15%, Hậu Nghĩa 96,23% và Tân Biên 95,27%.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, kết quả lấy ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để địa phương thực hiện các thủ tục tiếp theo trong việc thành lập các phường mới; góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

QUANG VINH