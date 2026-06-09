Cựu chiến binh TPHCM góp ý xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Quang cảnh tọa đàm

Các đại biểu nhận định, dự thảo luật cần tạo nền tảng thể chế đủ mạnh để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TPHCM phát biểu đề dẫn tọa đàm

Góp ý về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, TS Nguyễn Thị Thanh Kiều, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Đảng TPHCM, cho rằng dự thảo cần thể hiện rõ hơn tầm nhìn phát triển TPHCM như một đô thị cạnh tranh toàn cầu. Theo đó, dữ liệu cần được xác định là nguồn lực phát triển chiến lược, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế số.

Các đại biểu đề xuất bổ sung quy định về xây dựng trung tâm dữ liệu đô thị, kho dữ liệu dùng chung và cơ chế phát triển thị trường dữ liệu; đồng thời luật hóa các nội dung về đô thị số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, với tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số và kinh tế số.

TS Nguyễn Thị Thanh Kiều, Hội CCB Khối các cơ quan Đảng Thành phố tham luận tại tọa đàm

Ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh và tư pháp, các chuyên gia pháp chế quân đội kiến nghị các cơ chế đặc thù dành cho TPHCM không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự tố tụng, xét xử của các cơ quan tư pháp trung ương đóng trên địa bàn; đồng thời không tạo ra khoảng trống pháp lý trong xử lý vi phạm.

Nhiều ý kiến cũng tập trung vào các vấn đề thiết thực như chính sách tiền lương, tạo việc làm, nâng cao chất lượng an sinh xã hội; cụ thể hóa các giải pháp chống ngập, chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa chung cư, công trình xuống cấp; hoàn thiện công tác quy hoạch và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng cơ chế đặc thù phải đi đôi với công khai, minh bạch; làm rõ cơ chế giải trình, tiếp thu và xử lý kiến nghị sau giám sát, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Đại diện Tòa án Quân sự Quân khu 7 tham luận tại tọa đàm

Theo Hội Cựu chiến binh TPHCM, các ý kiến đóng góp tại tọa đàm cũng như của cán bộ, hội viên các tổ chức cơ sở hội trong toàn thành phố sẽ được Thành hội tổng hợp, gửi cơ quan chức năng và Ban soạn thảo, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

MẠNH THẮNG