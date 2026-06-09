Hà Nội: Từ quản lý hành chính sang phục vụ người dân

Chiều 9-6, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Trần Đức Thắng cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: QUANG THÁI

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về chất, hướng tới nền hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thiết lập phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Với quyết tâm cao, sự thống nhất của hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, TP Hà Nội đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức đối với 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 phường, xã mới.

Quá trình thực hiện, thành phố đã bám sát tình hình địa bàn cơ sở, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, tháo gỡ các nút thắt về thể chế và thẩm quyền, điều chỉnh cơ cấu cán bộ phù hợp, phân cấp, ủy quyền hợp lý giữa UBND TP Hà Nội với các sở, ngành và cấp xã, phường; chuẩn hóa trên 2.000 quy trình để cán bộ cơ sở dễ thực hiện.

Cùng với đó, TP Hà Nội đã khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin, dữ liệu để quản lý điều hành trên môi trường mạng theo 4 trục: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, để hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG THÁI

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, kết quả trong 1 năm qua đã khẳng định mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Bước đầu thành phố đã hình thành phương thức quản trị mới hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn.

Hệ thống chính trị của thành phố đang chuyển dần phương thức lãnh đạo điều hành từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại; từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ; từ điều hành hành chính sang điều hành bằng dữ liệu; từ phối hợp qua nhiều tầng nấc sang trực tiếp từ thành phố xuống xã, phường. Đặc biệt, mục tiêu gần dân, sát cơ sở, chuyển từ quản lý sang quản trị đã đạt kết quả tích cực. Các chỉ số kinh tế, điều hành phục vụ nhân dân bước đầu đều cho thấy những chuyển biến rất tích cực.

Thành ủy Hà Nội sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: QUANG THÁI

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; phát huy vai trò tiên phong của Thủ đô trong đổi mới quản trị và phát triển bền vững.

Thành phố xác định 3 khâu đột phá: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, có phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số và chính quyền số, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, phân cấp, ủy quyền, quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn nhân lực, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội giảm 76% đơn vị cấp xã, 126 xã, phường hiện nay trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn, tổ dân phố và phục vụ gần 8,9 triệu dân. Các xã, phường đã tiếp nhận, giải quyết hơn 2,26 triệu hồ sơ thuộc các nhiệm vụ được phân cấp, điều chuyển từ cấp huyện và thành phố trước đây. Đồng thời, Hà Nội công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; triển khai 2.077 thủ tục hành chính, trong đó có 1.118 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoàn thành tái cấu trúc 1.172 thủ tục hành chính, chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình nội bộ và quy trình điện tử. Năm 2025, toàn thành phố tiếp nhận mới hơn 3,5 triệu hồ sơ hành chính, trong đó có hơn 2,1 triệu hồ sơ trực tuyến; giải quyết hơn 619.000 hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, góp phần giảm thời gian đi lại, giảm chi phí thực hiện thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công ở mọi địa điểm trên địa bàn.

KHÁNH NGUYỄN