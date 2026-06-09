Thời tiết cơ bản thuận lợi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Thời tiết cả nước trong suốt 3 ngày tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhìn chung khá thuận lợi. Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, không có nắng nóng gay gắt diện rộng như tuần trước đó, đồng thời chưa có dấu hiệu của một đợt mưa lớn kéo dài.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Chiều 9-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin nhận định tình hình thời tiết cả nước trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ ngày 10 đến 13-6).

Theo đó, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ ngày 11 đến 12-6 có nắng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Riêng ngày 10-6, khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đồng bằng Bắc bộ chiều tối có thể mưa dông.

Từ Nghệ An đến TP Huế, trong hai ngày 10 và 11-6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm khiến trời mát. Sang ngày 12-6, mưa giảm, ban ngày có nắng.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào. Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông.

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhìn chung tương đối thuận lợi. Nhiệt độ cao nhất chỉ dao động 30-35 độ C, không xuất hiện nắng nóng cực đoan như một số năm trước.

Thí sinh đến điểm thi trong tiết nắng nóng của mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Thời tiết ổn định giúp giảm áp lực đi lại, hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi tại các địa phương và tạo tâm lý thuận lợi cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Tuy vậy, cơ quan khí tượng lưu ý mưa dông trong giai đoạn này có tính chất cục bộ, thời gian xảy ra ngắn nhưng có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Thời điểm dễ xuất hiện mưa nhất là chiều tối và tối, trùng với thời gian phụ huynh đưa đón thí sinh sau các buổi thi.

Đối với khu vực Nghệ An đến TP Huế, phụ huynh và thí sinh cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, do khả năng xuất hiện mưa dông trong ngày thi đầu tiên. Tại Tây Nguyên và Nam bộ, các địa phương cần lưu ý nguy cơ mưa khi kết thúc buổi thi chiều.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khuyến cáo phụ huynh và thí sinh thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, theo dõi hệ thống cảnh báo dông của Cục Khí tượng - thủy văn được cập nhật 15 phút một lần để chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp.

PHÚC HẬU