Xã hội

Vĩnh Long thông qua chủ trương thành lập 16 phường mới

SGGPO

Ngày 9-6, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai và thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 16 phường mới trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết được thông qua, 16 phường mới gồm: Trà Ôn, Long Hồ, Tân Quới, Tam Bình, Vũng Liêm, Mỏ Cày, Bình Đại, Phú Túc, Tiên Thủy, Tân Thủy, Càng Long, Ba Tri, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Tân Hòa và Tập Ngãi. Các phường được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu.

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Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Việc thành lập các phường nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính gắn với quá trình đô thị hóa; đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, việc thành lập 16 phường là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, mở rộng phạm vi quản lý đô thị và nâng cao chất lượng quản trị địa phương theo hướng văn minh, hiện đại.

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Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại kỳ họp

Bên cạnh đó, việc hình thành các phường mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, đồng thời góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định và tiến độ đề ra. Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị còn thiếu và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước tại các phường mới sau khi được thành lập.

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TÍN HUY

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HĐND tỉnh Vĩnh Long Tập Ngãi Tiên Thủy Hùng Hòa Tân Quới Tân Thủy Nguyễn Minh Dũng Phú Túc Mỏ Cày Họp chuyên đề

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