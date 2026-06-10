TPHCM và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối

TPHCM và Nam bộ đang bước vào giai đoạn mùa mưa rõ nét hơn với tần suất mưa gia tăng những ngày tới, trong khi nắng nóng diện rộng đã chấm dứt.

Cơn mưa ngày 9-6 tại TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, trong khoảng 1 tuần kể từ ngày 10-6, TPHCM cùng các tỉnh, thành ở Nam bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với ban ngày nắng hoặc nắng gián đoạn, chiều tối và tối thường có mưa dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM hôm nay và những ngày tới phổ biến 31-33 độ C. Một số nơi ở Nam bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ vào trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên không còn nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C.

Các mô hình dự báo và số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho thấy, mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng vào các buổi chiều, tập trung nhiều hơn vào chiều tối và tối. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông mạnh. Những ngày sắp tới, tần suất mưa sẽ cao hơn.

Tại TPHCM, thời tiết những ngày tới ít biến động. Ban ngày, trời nắng xen mây, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-32 độ C. Từ chiều đến tối, khả năng xuất hiện mưa dông ở nhiều khu vực trong thành phố.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Người dân cần lưu ý nguy cơ dông, sét và gió giật mạnh trong các cơn mưa vào chiều và tối.

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