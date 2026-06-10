TPHCM: Khống chế đám cháy tại nhà xưởng chế biến gỗ

Khuya 9-6, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty gia công gỗ nội thất ở phường Bình Cơ, TPHCM. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang các công trình liền kề.

Vào lúc 22 giờ 29 phút ngày 9-6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM) nhận tin báo cháy xảy ra tại Công ty TNHH G.O (Việt Nam), thuộc khu phố 1, phường Bình Cơ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ đến hiện trường phối hợp Công an phường và các lực lượng triển khai công tác chữa cháy.

Các lực lượng triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan sang những công trình xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, doanh nghiệp có 2 nhà xưởng gia công gỗ nội thất, mỗi nhà xưởng rộng khoảng 8.500m². Đám cháy xảy ra tại cả hai nhà xưởng với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 17.000m².

Bên trong hiện trường vụ cháy

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ và sơn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo ra cột khói lớn. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đám cháy lớn, lan rộng.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nỗ lực dập tắt đám cháy, rạng sáng 10-6

Đám cháy được khống chế, ngăn chặn cháy lan sang các nhà xưởng liền kề

Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10-6 đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người. Các lực lượng đã ngăn chặn thành công cháy lan sang 4 công trình nhà xưởng xung quanh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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