Đề xuất "siết" quy định về độ tuổi được nhận con nuôi

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc điều hành hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Tại hội nghị, nhiều ý kiến quan tâm đến độ tuổi của người nhận nuôi, trong đó có đề xuất bổ sung khoảng cách tuổi tối thiểu từ 10 đến 15 tuổi đối với trường hợp nhận con nuôi là người thân thích để phù hợp với bản chất quan hệ cha - mẹ - con.

Hồ sơ dự luật khẳng định, việc sửa đổi luật không chỉ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà mục tiêu cốt lõi là bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường gia đình phù hợp, được chăm sóc và phát triển toàn diện. Do đó, các điều kiện về sức khỏe, kinh tế và năng lực của người nhận nuôi được chú trọng.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Đáng lưu ý, nhiều ý kiến nhìn nhận, cần xác định giới hạn tuổi tối đa của người nhận nuôi. Bà Nguyễn Phương Lan (Trường Đại học Luật Hà Nội) phân tích, dự thảo quy định người nhận con nuôi phải đáp ứng các điều kiện theo pháp luật Việt Nam. Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn phải đáp ứng các điều kiện theo pháp luật nơi họ thường trú.

Trong trường hợp đặc biệt, người nhận con nuôi có thể hơn người được nhận làm con nuôi trên 50 tuổi. “Quy định như vậy chưa xác định giới hạn tối đa, do đó cần quy định theo hướng xác định rõ giới hạn tuổi tối đa, bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong thực hiện”, bà Nguyễn Phương Lan bình luận.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Các đại biểu dự hội nghị cũng đề xuất hoàn thiện cơ chế cho các tổ chức hỗ trợ hoạt động nuôi con nuôi, để các tổ chức này vừa phát huy vai trò kết nối thông tin, vừa bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm; làm rõ các khái niệm và hệ quả pháp lý trong trường hợp có yếu tố nước ngoài, cũng như quan hệ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi cho làm con nuôi…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao các ý kiến đóng góp. Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các góp ý này để bảo đảm các quy định của Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) có cơ sở pháp lý vững chắc, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tiễn.

ANH PHƯƠNG