TPHCM thiết lập "luồng xanh", tháo gỡ rào cản cho các dự án nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 9-6, Sở Xây dựng phối hợp cùng Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp là tín hiệu quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi chủ trương phát triển nhà ở xã hội (NOXH) và nhà ở cho thuê (NOCT).

Đồng chí chỉ ra một nghịch lý lớn của thị trường bất động sản hiện nay: 70% thị trường là dòng cao cấp, 30% là dòng trung bình; trong khi tỷ lệ NOXH cho người thu nhập thấp lại rất nhỏ. Điều này dẫn đến tình trạng người có nhu cầu thực thì không có nhà, còn người có nhà thì không có nhu cầu ở. Đây là vấn đề cần phải giải quyết.

Thành phố xác định trách nhiệm không chỉ là hưởng ứng chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng về NOXH mà là giải quyết nhu cầu tối thiểu của người dân. Một kết quả đáng mừng là đã có 13 doanh nghiệp (4 quốc doanh và 9 tư nhân) ký cam kết thực hiện hơn 97.000 căn hộ (trong đó doanh nghiệp nhà nước khoảng 46.755 căn và tư nhân 50.690 căn).

Dù Trung ương giao chỉ tiêu 199.000 căn đến năm 2030, nhưng với khởi đầu gần 100.000 căn đã có, thành phố hoàn toàn có cơ sở và niềm tin để hoàn thành và đi trước kế hoạch.

Về các giải pháp cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng "luồng xanh" cho các dự án NOXH và NOCT. Các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính phải tham mưu cụ thể để cán bộ thực hiện với tinh thần trách nhiệm và nhân văn, thay vì soi xét các quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với đất doanh nghiệp tự tạo lập, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa về điều chỉnh quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất nhanh chóng. Với đất công, thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng về cơ chế chỉ định hoặc các cơ chế hợp lý khác.

Về giá cho thuê, thành phố sẽ tiếp thu kiến nghị quy định mức trần tối đa dựa trên thu nhập bình quân của người lao động. Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu mức trần này để đảm bảo công nhân có khả năng chi trả, tránh việc doanh nghiệp thả nổi giá để tối đa hóa lợi nhuận.

Thành phố sẽ kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng các cơ chế ưu đãi thiết thực như miễn giảm tiền sử dụng đất theo chu kỳ (5-10 năm), miễn giảm lãi suất, thuế và sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng cho NOCT.

Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Đánh giá, rà soát nhu cầu nhà ở sát thực tế Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG Thời gian qua, TPHCM là địa phương luôn đi đầu trong phát triển dự án nhà ở, NOXH. Trong thời gian tới, chúng ta cần chuyển đổi tư duy từ chú trọng bố trí điều kiện sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở cho những người chưa đủ điều kiện sở hữu. Để thúc đẩy nhà ở cho thuê trong thời gian tới, tôi đề nghị thành phố có tổng kết, đánh giá, rà soát các nhu cầu sát với thực tế, tránh tình trạng khi đầu tư mà cho thuê không được. Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm dành quỹ đất và có thể thỏa thuận các chủ đầu tư dành 20% quỹ NOXH để cho thuê. Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp thu ý kiến để ban hành những tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp. Các tài sản công chuyển đổi thành nhà ở cho thuê cần rà soát để tránh lãng phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, doanh nghiệp cam kết phát triển nhà ở cho thuê: - Liên đoàn Lao động TPHCM: 10.000 căn - Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM: 10.000 căn - Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM: 25.000 căn - Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn: hơn 1.755 căn - Tập đoàn VinGroup: 4.500 căn - Tập đoàn CT Group : 20.000 căn - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons: 10.000 căn - Công ty CP phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC): 1.000 căn - Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành: 800 căn - Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh: 5.000 căn - Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland): 4.240 căn - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát: 3.150 căn - Công ty Cổ phần Đức Mạnh: 2.000 căn

THANH HIỀN - MAI HOA