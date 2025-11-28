Kiến tạo tương lai bền vững từ nguồn lực văn hóa

Ngày 28-11, Diễn đàn Sáng tạo châu Á 2025 do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức khai mạc tại Hà Nội với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nghệ sĩ và đại biểu quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL) Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh, bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và biến đổi khí hậu đang đặt ra những bài toán mới cho phát triển. Từ đó, yêu cầu các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần tái định hình tư duy hoạch định chính sách và xác lập vị trí của văn hóa như một nguồn lực chiến lược.

Việt Nam đang đẩy mạnh mô hình phát triển dựa trên sức mạnh nội sinh của văn hóa, thể hiện qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, chiến lược công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết về chấn hưng văn hóa đang được xây dựng.

Diễn đàn nhằm chia sẻ mô hình, thảo luận cách thức đưa văn hóa sáng tạo trở thành động lực phát triển

Theo Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa, diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn là không gian của tư duy mới, nơi các quốc gia cùng trả lời những câu hỏi về cách văn hóa trở thành động lực dẫn dắt phát triển bền vững.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế bày tỏ mong muốn sự kiện trở thành nền tảng thường niên, góp phần hình thành mạng lưới sáng tạo châu Á và thúc đẩy các sáng kiến thí điểm tại địa phương, đặc biệt ở các Thành phố Sáng tạo UNESCO.

Tại diễn đàn PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhận định, văn hóa là nền tảng bản sắc, sự gắn kết và sáng tạo; là trụ cột độc lập trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa toàn cầu. Diễn đàn năm nay cho thấy châu Á đang nổi lên như “phòng thí nghiệm” cho mô hình phát triển dựa trên di sản, bản sắc và sáng tạo. Việt Nam với bốn Thành phố sáng tạo UNESCO là Hà Nội, Hội An, Đà Lạt và TPHCM, cùng sự trỗi dậy của các mô hình sáng tạo tại Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình, Khánh Hòa… đang từng bước định hình bản đồ sáng tạo mới.

Sự kiện gồm hai phiên thảo luận: Kiến tạo địa điểm từ nguồn lực văn hóa và sáng tạo và Hợp tác vì tương lai bền vững của châu Á. Các diễn giả từ Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á và Việt Nam phân tích xu hướng thiết kế đô thị sáng tạo, tích hợp văn hóa vào quy hoạch, mô hình kết hợp nghệ thuật - di sản - du lịch và cơ hội liên kết khu vực.

Diễn đàn cũng giới thiệu video về các thành phố sáng tạo Việt Nam cùng hai chương trình nghệ thuật “Cánh đồng di sản” và múa rối truyền thống. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến kết nối trí tuệ, thúc đẩy hợp tác để văn hóa và sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển bền vững của khu vực.

VĨNH XUÂN