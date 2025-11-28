Địa điểm thành lập Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn được công nhận Di tích quốc gia

Địa điểm thành lập Tỉnh ủy đầu tiên, tỉnh Chợ Lớn, tháng 11 năm 1930 (Nhà Long Hiệp) tại xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh là chứng tích sống động cho truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của cha ông.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Quyết định của Bộ Văn hóa - Thể Thao - Du lịch công nhận Nhà Long Hiệp là Di tích cấp quốc gia

Sáng 28-11, tại xã Mỹ Yên, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia “Địa điểm thành lập Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn, tháng 11 năm 1930 (Nhà Long Hiệp)”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng thân nhân họ tộc ông Nguyễn Tấn Tảo, chủ nhân ngôi nhà lịch sử.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, tháng 11-1930, Xứ ủy chỉ đạo thành lập Tỉnh ủy Chợ Lớn, cử đồng chí Lê Quang Sung, Xứ ủy viên triệu tập hội nghị thành lập Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn.

Cuối tháng 11-1930, Hội nghị được tổ chức bí mật tại nhà ông Nguyễn Tấn Tảo, làng Long Hiệp, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Long Hiệp, tỉnh Tây Ninh). Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn được thành lập là sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt lịch sử; thống nhất về tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đấu tranh chống giặc Pháp xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Những cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn đều là những chiến sĩ trung kiên của Đảng, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

Lãnh đạo xã Mỹ Yên trao quyết định thành lập Ban quản lý di tích Nhà Long Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, Di tích Nhà Long Hiệp, nơi ghi dấu sự ra đời Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn là chứng tích sống động cho truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của cha ông. Do đó, tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch tỉnh Tây Ninh công bố Quyết định công nhận Nhà Long Hiệp là Di tích lịch sử cấp quốc gia; đại diện UBND xã Mỹ Yên công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý di tích.

QUANG VINH