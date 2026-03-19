Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tham quan bia kỷ niệm "Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”

Ngày 19-3, tiếp tục các hoạt động tại Trung Quốc trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước tới tham quan bia kỷ niệm “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển” tại bến cảng du lịch Phòng Thành, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Hai Bộ trưởng đến tham quan bia kỷ niệm “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”. Ảnh: BQP

Tại đây, hai Bộ trưởng đã tham quan bia kỷ niệm và bức tường trưng bày một số nội dung liên quan đến "Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển".

Hai Bộ trưởng tham quan bức tường trưng bày các nội dung liên quan đến "Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển". Ảnh: BQP

Bia kỷ niệm được xây dựng ngày 30-4-2015, có hình tháp đèn biển, trên bia khắc chữ song ngữ Trung - Việt: “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”. Tháng 3-1968, được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Phòng Thành Cảng đã khởi động xây dựng cảng nhằm bảo đảm chiến đấu, mang mật danh “Công trình Quảng Tây 322”, mở ra tuyến vận tải biển bí mật dài 35 hải lý, phá vỡ sự phong tỏa trên biển của quân đội Mỹ đối với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong giai đoạn 1972-1973, tuyến vận tải này đã vận chuyển tổng cộng 161.800 tấn vật tư viện trợ cho cách mạng Việt Nam, với hơn 1.000 lượt tàu thuyền. Đây được coi là tuyến đường "huyết mạch" trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam và được phía Việt Nam gọi là “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”.

* Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đến tham quan khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Nơi đây có khu triển lãm thí điểm y học và khu triển lãm y dược cổ truyền. Khu triển lãm thí điểm y học giới thiệu toàn diện quy hoạch và bố cục phát triển của khu, cũng như tình hình hợp tác và trao đổi thường xuyên với các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các nước ASEAN...

Khu triển lãm y dược cổ truyền giới thiệu nguồn tài nguyên phong phú về dược liệu từ động thực vật khu vực biển Phong Thành và dãy Thập Vạn Đại Sơn; thể hiện lợi thế vị trí địa lý đặc thù và nguồn tài nguyên phong phú để phát triển ngành y dược cổ truyền, qua đó thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

TRẦN BÌNH