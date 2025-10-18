Pháp luật

Đắk Lắk: Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế để tranh giành khách

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng hành hung tài xế để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm: Phạm Đắc Chấn (sinh năm 1985), Trần Văn Tuấn (sinh năm 1996, cùng trú tại xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk); Đặng Huy (sinh năm 1990) và Tạ Minh Thắng (sinh năm 1991, cùng trú tại xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 18-7, Huy điều khiển xe ô tô đón 3 người khách tại xã Đắk Phơi chở đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Khi lên xe, 3 người khách hẹn Huy đến trưa cùng ngày quay lại bệnh viện đón về.

557702214_844183154752060_3613530796676164291_n.jpg
Nhóm đối tượng hành hung tài xế Sang

Khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, Huy đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thì được biết 3 người khách đã lên xe dịch vụ của anh Trịnh Trọng Sang (sinh năm 1996, trú tại xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk).

Lúc này, Huy điện thoại cho anh Sang nói để 3 người khách xuống rồi sẽ thanh toán lại tiền nhưng anh Sang không đồng ý. Bực tức, Huy cùng Chấn, Tuấn và Thắng điều khiển xe ô tô đuổi theo xe của Sang. Khi anh Sang vừa điều khiển xe đến xã Đắk Liêng thì bị nhóm của Huy chặn lại, hành hung khiến anh Sang bị thương tích 14%.

566492987_1149687927344672_2277836849278732665_n.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với
﻿4 đối tượng hành hung tài xế Sang

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG

