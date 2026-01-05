Đắk Lắk: Đã bắt được nghi phạm sát hại em vợ

Trưa 5-1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) vào đêm 4-1.

Nghi phạm bị bắt giữ là Y.L.E. (sinh năm 1986, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na). Đối tượng E. bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ngoài cánh đồng trên địa bàn xã.

Đối tượng Y.L.E. bị bắt khi đang lẩn trốn ngoài cánh đồng xã Ea Na

Trước đó, Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 4-1, người dân nghe tiếng la hét và tìm thấy thi thể ông Y.B.N. (sinh năm 1986, cùng ngụ buôn M’blớt) dưới ao nước nên trình báo công an. Qua điều tra, lực lượng chức năng nghi ngờ ông N. bị anh rể là E. dùng đá tấn công và dìm nạn nhân dưới ao nước nên tổ chức lực lượng truy bắt.

Hiện, cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng E. để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MAI CƯỜNG