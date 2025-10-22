Đắk Lắk: Khắc phục sự cố sạt trượt tại dự án cao tốc Bắc – Nam

Ngày 22-10, Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây Dựng - chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh) cùng đơn vị nhà thầu tiến hành khắc phục sự cố sạt trượt taluy đường công vụ của dự án, đoạn qua thôn Long Bình (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) khiến đất đá tràn vào nhà dân.

Clip: Khắc phục sự cố sạt trượt tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, từ đêm 15 đến rạng sáng 16-10, mưa lớn đã làm một lượng đất, đá lớn phía taluy đường công vụ của dự án cao tốc Bắc – Nam tại thôn Long Bình (xã Tuy An Bắc) sạt lở, tràn xuống khu vực nhà dân bên dưới. Các hộ dân phải bỏ tài sản tháo chạy trong đêm.

Vụ sạt trượt đất khiến ít nhất 4 hộ dân tại thôn Long Bình bị ảnh hưởng. Đất đá tràn vào nhà làm hư hỏng một số tài sản.

Ngoài ra, đất đá từ dự án cũng tràn xuống một số tuyến đường như ĐT 641, đường ĐH 33 và các tuyến đường bê tông gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Lượng đất đá lớn tràn vào nhiều nhà dân.

Sạt trượt đất tại taluy đường công vụ, dự án cao tốc Bắc - Nam khiến đất đá tràn vào nhà dân

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng Tổng Công ty Thăng Long – CTCP cho biết, trước đây, khi trời có mưa thì lượng nước đổ về đường công vụ không đáng kể. Tuy nhiên, đợt mưa đêm 15 đến rạng sáng 16-10, lượng nước đổ về quá lớn nên xảy ra tình trạng sạt trượt đất, tràn vào khu vực nhà dân. Hiện, đơn vị đang khắc phục sự cố bằng cách tạo mương thoát nước và dùng bạt để che phủ phần ta luy phía nhà dân để không xảy ra tình trạng sạt trượt.

Về phương án lâu dài, theo thiết kế sẽ xây dựng tường chắn, lắp đặt các rọ đá khu vực mố cầu (đoạn sạt trượt đất vào nhà dân – PV) để ngăn tình trình trạng sạt trượt, đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư bên dưới.

Đơn vị thi công đã san gạt đất và dùng bạt phủ taluy để tránh tình trạng sạt trượt đất

MAI CƯỜNG